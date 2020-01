Bombay Bicycle Club llegará a México

La banda de indie-rock británica, Bombay Bicycle Club, regresa a los escenarios con su nueva producción titulada “Everything else has gone wrong”.

La banda de indie-rock británica, Bombay Bicycle Club, regresa a los escenarios para compartir con su público su nueva producción titulada “Everything else has gone wrong”. Es por este motivo que ya preparan una presentación especial en la Ciudad de México el próximo 9 de mayo en El Plaza Condesa. La venta general comenzará a partir del viernes 10 de enero en punto de las 10:00 horas en las taquillas del inmueble y a través del Sistema Ticketmaster.

La agrupación formada por Jack Steadman (vocalista principal, guitarra y piano), Jamie MacColl (guitarra), Suren de Saram (batería) y Ed Nash (bajo) ya preparan el lanzamiento de su quinta producción, la cual verá la luz a mediados de enero de 2020. Hasta el momento se han dado a conocer tres temas entre los que destacan el sencillo homónimo “Everything else has gone wrong”, “Eat, sleep, wake (nothing but you) y “Racing stripes”.

A lo largo de su historia, Bombay Bicycle Club ha experimentado con géneros como el folk, la música electrónica y el rock. La banda debutó en 2006 en el V Festival de Londres y su sencillo debut fue «Evening/Morning».

Los boletos estarán a la venta al público en general a partir del viernes 10 de enero a las 10:00 a.m. y podrán adquirirse en las taquillas de El Plaza Condesa y a través de Ticketmaster.