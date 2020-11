BLOP: Festival de diseño y cultura presentado por Fondeadora

BLOP, festival de diseño y cultura, es una iniciativa conjunta de Fondeadora y Futura que busca promover la cultura en tiempos de COVID.

Para apoyar a los creadores emergentes y las grandes mentes expertos en diversas disciplinas; diseño, arte, gastronomía, ilustración, nuevas tecnologías y nuevas formas de ver la vida, Fondeadora y Futura crearon BLOP, un festival digital que sirve como pasaporte a ideas vanguardistas.

Durante 2 días –el 11 y 12 de diciembre–, BLOP transmitirá 15 charlas pre grabadas en YouTube, junto con una serie de preguntas y respuestas en vivo (vía Zoom/Hangouts) a los ponentes de tres ciudades distintas.

BLOP contará con 15 expositores que estarán transmitiendo desde Barcelona, Buenos Aires y Ciudad de México. Nombres como Hey Studio, Boldtron, Marta Cerdà, Six N. Five e Iglú compartirán todos sus conocimientos en el área creativa que dominan.

El acceso a las conferencias de BLOP será completamente gratuito y los interesados se podrán inscribir directamente desde blop.mx.

Speakers de BLOP

Cuidad de México

Ashby Solano

Diseñadora industrial Sr.

Especialista en tecnologías aplicadas en la industria creativa

IG: @ashbysolano



Egresada de la Universidad de los Andes (Venezuela) con más de 18 años de experiencia profesional en diseño de producto, coordinación y gestión estratégica de proyectos; más de 8 años en la práctica académica. Profesora e investigadora especializada en fabricación digital avanzada y robótica en el Laboratorio STEAM de CENTRO. Autora y presentadora del podcast La Dimensión de Ash: un espacio n-dimensional para hablar de diversos temas relacionados con creatividad, diseño y su estrecha relación con el ser humano, la sociedad y la cultura.

IGLÚ

Dupla creativa

Directoras de videos musicales, arte y comerciales.

IG: @somosiglu

Iglú es una dupla de directoras conformada por Magaly Ugarte y Daniela Anelisse creada en el 2017 en la Ciudad de México. Con influencias de la cultura pop, de haber crecido en los noventa y su lado femenino, su trabajo se caracteriza por crear contenido narrativo, comercial y musical, con un estilo colorido, absurdo y cómico, logrando un balance entre storytelling y una estética muy particular.

Scarlett Lindeman

Scarlett Lindeman

Chef y escritora

IG: @escarlatta / @cicatriz.cdmx

De NYC, con 7 años en México. Scarlett Lindeman es escritora, chef y propietaria del restaurante Cicatriz, el cual abrió hace 4 años en la Colonia Juárez en CDMX. Además de escribir para Condé Nast Traveler, ha contribuido en Lucky Peach, Saveur, T Magazine, LA Weekly y Gastronómica, entre otros.

René Serrano y Norman Müller

Co-fundadores de Fondeadora y socios de Kickstarter.



IG: @fondeadora

René

Extremadamente hábil en el análisis de la experiencia de usuarios, desarrollo de producto y diseño de interfaces. René es cofundador de otras tres exitosas compañías de tecnología junto con Norman. Actualmente, las empresas en las que forma parte tienen un GMV acumulado anual de USD $50 MM.

Norman

Tiene una amplia trayectoria en el desarrollo de empresas de tecnología B2C que cuentan con un crecimiento explosivo. Desarrolló una base de clientes de más de 500,000 usuarios activos para Fondeadora Crowdfunding, plataforma líder en Latinoamérica, adquirida por Kickstarter Global en 2016.

BUENOS AIRES

Mariano Sigal

Director de Arte, Fundador y Director de CINCO

Especialista en tecnologías aplicadas en la industria creativa

IG: @mariano_sigal / @agigraphic / @nosotroscinco

Mariano Sigal es un artista polifacético. Su formación fue como director de arte pero continuó expandiendo su indagación estética y dramática con un posgrado en teatro de objetos, interactividad y nuevos medios (Universidad Nacional de las Artes). A lo largo de su trayectoria, fue premiado en los más reconocidos festivales del mundo, pudiendo destacar su reciente incorporación como miembro de la prestigiosa Alliance Graphique Internationale. Además dirige su propio estudio de diseño multidisciplinario, CINCO, donde combina sus conocimientos en múltiples formatos.

Vanesa Krongold

Diseñadora de moda

IG: @vanesakrongold

Egresada de la Licenciatura en Diseño Textil y de Indumentaria y Producción de Modas UP, es una emprendedora argentina que posee su propia marca de ropa, la cual lleva su nombre. Creada en 2012 y con colecciones que se presentaron en ciudades como Berlín, Nueva York, Milán y Seúl, los diseños que realiza Vanesa la definen como una verdadera referente del movimiento kitsch, un estilo artístico vanguardista que representa a la cultura de masas en sus variantes estéticas.

Vero Escalante

Ilustradora y Diseñadora Textil

IG: @veroescalante



Estudió Diseño de Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires. Trabaja desde hace trece años en distintos estudios y agencias, y hace seis de forma independiente, con una amplia experiencia en las áreas de diseño, ilustración y artes visuales. El estilo de Vero es vibrante, fresco y experimental, su lista de clientes incluye marcas como Adidas, Johnnie Walker Blue Label, The New York Times, Pinterest, Coca-Cola, The Ritz-Carlton NY, entre otros. Sus ilustraciones fueron publicadas en más de 20 libros de ilustración y diseño. Expone sus obras en muestras individuales y grupales desde el 2009. Desde el 2017 dicta un taller de Diseño Textil en Haus, escuela visual de Buenos Aires, también tiene un curso online en Domestika.

Eme Carranza

Diseñadora gráfica, de identidad y de espacios



IG: @emecarranza

Su objetivo es proponer una experiencia nueva con un concepto fuerte que sea digno de recordar. Se graduó de Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires en 2013. Fue docente de la materia diseño gráfico en esta institución durante 3 años. Trabajó, hasta el 2015, en un estudio que fundó con Alan Berry Rhys llamado La Botiga, cuyo fuerte eran los proyectos de branding. Hoy se dedica al desarrollo de locales y espacios comerciales. Al diseñar explora todas las disciplinas y ve al concepto como una trama de dónde se desprende el universo gráfico y las materialidades. Le gusta jugar con los sentidos y apelar a la memoria emotiva que tenemos sobre los signos y elementos que nos rodean.

BARCELONA

Marta Cerdà

Diseñadora gráfica

IG: @martacerda

Marta se graduó en Diseño Gráfico en la escuela Elisava, Barcelona. A finales de 2008, después de trabajar en agencias y estudios entre Barcelona, Düsseldorf y Munich, ganó el ADC Young Guns y decidió ponerse por su cuenta. Desde entonces, ha trabajado en proyectos globales que abarcan dirección de arte, diseño, ilustración y tipografía customizada. Su trabajo ha sido premiado por importantes competiciones de diseño, incluidos el Art DIrectors Club y el Type Directors Club. También da conferencias sobre diseño en congresos y universidades de todo el mundo.

Mariano Pascual

Ilustrador, artista visual y diseñador

IG: @mariano_pascual

Centrado en el diseño y la ilustración, su trabajo se caracteriza por ser atrevido, lúdico, irónico interpretando formas a través de colores vibrantes que se convierten en patrones, texturas y composiciones. Mezclando elementos abstractos y figurativos con geometría y estructuras orgánicas de forma mínima y precisa, crea escenas que escapan a la realidad a través de la fantasía y el misterio.

Verónica Fuerte

Fundadora Hey Studio

IG: @heystudio

Tras licenciarse en Diseño Gráfico en ELISAVA y con un Máster en Diseño Tipográfico por EINA trabajó para varios estudios de diseño en Barcelona. En 2007 fundó su propio estudio, Hey Studio, que ha crecido constantemente desde entonces. Recibió el premio ADC Young Guns 7 y su trabajo ha aparecido en medios de prestigio como It’s nice that, DesignBoom, Communication Arts y AIGA. También imparte clases en varias universidades de Barcelona y habla con frecuencia en congresos internacionales.

Ezequiel Pini

Director de SixNFive

IG: @sixnfive

Six N. Five es un estudio de creadores de mundos artificiales, renders orgánicos y poesías visuales. Especializados en la dirección de Arte y el 3D como principal herramienta para sus creaciones. Además encuentran tiempo para llevar a cabo su trabajo experimental con el objetivo de legitimar al CGI como un nuevo medio artístico y conocer nuevas herramientas, lenguajes y recursos para sus piezas. Su refinada imaginación, sus composiciones poéticas, sus mentes inquietas y sus habilidades elegantes hacen que Six N. Five logren objetivos de singularidad y pureza sus resultados.

Boldtron

Director creativo y artista 3D

IG: @boldtron

Boldtron es director creativo y artista 3D. Después de más de 20 años trabajando como ilustrador y director de arte en España, Reino Unido, Dinamarca, Francia, Alemania y Japón, Boldtron se ha establecido en su ciudad natal, Barcelona, y está centrando su trabajo en CGI / 3D y Realidad Virtual. Se basa en la experimentación, investigación y desarrollo de nuevas técnicas, la reciente producción creativa de Boldtron ha logrado colaboraciones con marcas como Lacoste, Nike y Trident, así como estudios como Serial Cut, Six N. Five y ElmotionLab. Además de su trabajo, Boldtron es también el Director Creativo de su propio estudio, PZZZA, desde donde pretende dar aún más amplitud a su visión.

Acerca de Fondeadora

Fondeadora es una app ligada a una tarjeta de débito que te permite enviar, gastar, y ahorrar tu dinero con una simplicidad nunca antes vista. Buscamos brindar acceso financiero a todo México a través de tecnología, para así democratizar un sistema que siempre ha estado cerrado a millones de mexicanos. Fondeadora llega a resolver las ineficiencias de los viejos bancos para devolver a sus usuarios su tiempo, dinero, y energía.

Más información en: https://fondeadora.com/

El acceso a las conferencias de BLOP será completamente gratuito y los interesados se podrán inscribir directamente desde blop.mx.