Blood of Zeus de Netflix se adentra al reino mitológico de Immortals Fenyx Rising

Conoce todos los detalles del crossover por tiempo limitado entre Blood of Zeus de Netflix e Immortals Fenyx Rising. ¡adéntrate al reino mitológico!

Los jugadores ahora podrán experimentar el crossover por tiempo limitado entre Blood of Zeus de Netflix e Immortals Fenyx Rising™. Los jugadores se adentrarán en una misión tematizada de Blood of Zeus y comprar paquetes nuevos de personaje y arma.

Blood of Zeus de Netflix

Del 21 de enero al 28 de enero, en una misión temática de Blood of Zeus llamada “A Tribute to Family”, los jugadores se enfrentarán a dos criaturas malvadas de otro mundo: Quimera y Cerbero. Al completar la misión, los jugadores ganarán el pendiente de Águila y nuevas opciones de personalización inspiradas en Blood of Zeus.

Confía en tus instintos de cazador de demonios y reta tu destino con el nuevo paquete de arma, que contiene skins inspirados en Blood of Zeus para tu espada, hacha y arco. Y camina en los pasos de la guerrera Amazona Alexia con el paquete de personaje de Blood of Zeus, que incluyen ¡una armadura temática de Blood of Zeus, casco, alas, montura y Fénix como compañero! Tanto el paquete de armas y personaje estarán disponibles para comprar en cualquier momento, aún tras finalizar el evento crossover.

Desarrollado por el equipo de Ubisoft Quebec, creadores de Assassin’s Creed® Odyssey, Immortals Fenyx Rising™ es una emocionante IP nueva que lleva la grandeza de la aventura mitológica a nuevas alturas*. Los jugadores dan vida a Fenyx, un nuevo semidiós con alas, en una misión para salvar a los dioses, donde se superarán pruebas heroicas y confrontarán a poderosas bestias mitológicas, Fenyx se enfrentará a Tifón el Titán más mortífero de la mitología griega.

Para más información sobre Immortals Fenyx Rising, por favor visita: https://www.ubisoft.com/es-mx/game/immortals-fenyx-rising.

Adquiere Immortals Fenyx Rising aquí: https://cert-fenyx-rising.ubisoft.com/en-us/game/immortals-fenyx-rising/buy.

Para conocer lo último de todos los juegos de Ubisoft®, visita https://www.ubisoft.com/es-mx/

*Los estudios asociados incluyen a Montreal, Singapur, Bucarest, Chengdu, Montpellier, Kiev, Shanghái y Pune, con ayuda de los socios externos Sperasoft y Technicolor.