Para aprovechar al máximo el juego, conoce 7 trucos para dominar Blade & Soul Revolution en los que se analizan las clases, los combos y mucho más.

Blade & Soul Revolution, el recién lanzado MMORPG de Netmarble para dispositivos móviles disponible en la App Store y Google Play, destaca por sus llamativos gráficos y su contenido de juego extenso, lleno de divertidos sistemas para evolucionar a tu personaje de acuerdo con tu estilo de juego.

Con mascotas, cientos de armas y armaduras, muchas habilidades y hechizos y la historia consagrada de la franquicia en PC, la cantidad de contenido es enorme. Entonces, nada mejor que algunos consejos y secretos para obtener los rápidos y convertirse en un jugador legendario:

1 – Cada clase tiene un estilo de juego

Justo en la primera pantalla harás una elección importante, que te acompañará durante horas y horas de juego. Es hora de elegir la clase de tu personaje, que influye mucho en el estilo de juego, ya que cada uno tiene habilidades únicas y una forma diferente de afrontar los peligros del mundo que conocerás.

Los Jins, por ejemplo, son más equilibrados en sus atributos y son geniales para aquellos que van a jugar Blade & Soul Revolution por primera vez. Los Yuns, en cambio, son expertos en magia y exigen un poco más de cuidado con su posicionamiento, valorando siempre la distancia con sus oponentes.

Independientemente de la elección que hagas, habrá un tutorial detallado para enseñarte cómo luchar con el personaje y cuáles son las habilidades más importantes para triunfar en los capítulos más avanzados. Prueba el que más te guste y, si es necesario, crea un nuevo personaje.

2 – Configura las opciones para tu dispositivo

Cada dispositivo tiene sus propias peculiaridades, desde el tamaño de la pantalla hasta las especificaciones técnicas que impactan el rendimiento del juego. Blade & Soul Revolution está listo para ejecutarse en varios modelos y permite una personalización detallada para que tengas una buena experiencia.

En el menú de opciones, al que accede haciendo clic en el engranaje del menú estándar, puedes modificar la sensibilidad de la cámara, cambiar la configuración de gráficos para que el juego se vea o funcione mejor, y también editar la configuración del servidor y la red. Puedes dejar todo a tu manera para jugar tranquilo.

3 – La habilidad de encadenar es clave

En los primeros capítulos de Blade & Soul Revolution, tu personaje es un mero aprendiz, con solo un conjunto de habilidades básicas. Notarás que es posible combinar las habilidades de diferentes formas, lo que puede transformar el golpe final y generar un combo más poderoso.

Con el tiempo, esta cantidad de habilidades crece exponencialmente, cada una se convierte en un estilo diferente. Cuando la usas, la siguiente ocupa su lugar y los combos pueden hacerse aún más grandes y con más estilo, sin mencionar las especiales de otras posturas, que son varias.

Puede parecer un poco confuso, pero en la práctica casi todas las combinaciones dan algún resultado. Para descubrir las mejores, hay una forma excelente de entrenar. Justo antes del final del primer acto, se abrirá una arena de entrenamiento. En esta ubicación, a la que puedes acceder desde el menú, dependiendo de tu nivel, habrá líneas de combos para entrenar contra un maniquí. Estas son combinaciones poderosas que coinciden exactamente con las habilidades que tienes en este momento.

Otra forma genial de ver los combos más poderosos para tu personaje es activar el botón de batalla automático. Este modo está hecho para pasar rápidamente las misiones más fáciles y hace que la computadora juegue por ti en combate. Puedes seguir exactamente a través de los íconos las combinaciones que usó y luego entrenar por ti mismo.

4 – Los botones de esquivar son importantes

Hay dos iconos en la rueda de acción que no se pueden pasar por alto en combate. En la práctica, son botones para esquivar, pero funcionan de manera diferente.

El primero, justo debajo del botón de ataque, sirve para dar un salto mortal hacia atrás, evitando ataques frontales cortos. El segundo, a la derecha del icono de ataque, se usa para girar hacia la espalda del enemigo.

Ambos sirven para no recibir daños masivos de los jefes de cada región, pero deben usarse en diferentes momentos. Cuando el enemigo lleva una habilidad que forma un círculo debajo de él, debes esquivarlo usando el salto mortal. Debes estar atento al segundo círculo rojo que crece e indica el tiempo para que la habilidad se ejecute realmente. Cuando el enemigo porta una habilidad o magia que traza un rectángulo en el suelo en línea recta, sólo el salto mortal no se resuelve: es hora entonces de volverse de espaldas. Esto ni siquiera necesita tiempo, solo gira y sigue golpeando.

Los iconos también deben usarse en modo automático y son especialmente importantes en capítulos más avanzados. Mantente atento.

5 – Canjea recompensas todo el tiempo

Blade & Soul Revolution te recompensará por casi todos los logros de la campaña: si alcanzas cierto nivel ganarás, si completas el códice también ganarás. Hay recompensas por actividades en cada región, por ingresar al juego diariamente y por completar misiones de temporada. Es tanto que puede ser difícil recordarlo todo.

Para eso, el juego te ayuda con un botón de notificación muy eficiente. La campana en la esquina superior derecha de la pantalla sirve para recordarte lo que se está dejando atrás. Eventos que has completado y nunca has visto, habilidades que no se han mejorado, y todas las recompensas que mencionamos anteriormente y las que hemos olvidado. Si aparece algo allí, corre a rescatar o completar. A menudo, esta será la forma de obtener los puntos de vida y ataque que necesites en el momento.

6 – Enfócate en liberar variantes

Cada habilidad se puede mejorar varias veces y cada postura tiene habilidades diferentes. ¿En qué concentrarse entonces?

Observa que frente al icono de cada habilidad, en el menú de mejora, hay un cuadro vacío. Este es un efecto adicional que puedes agregar a la habilidad y que garantiza las mejoras más fuertes en el juego, llamadas Variantes.

Cada habilidad requiere varios niveles para desbloquear esa variante. Ese debería ser tu enfoque. Elige la habilidad que más te guste, haz clic en el cuadro y ve en qué nivel recibirás la variante. Actualízalo hasta que obtengas ese efecto adicional y pasa al siguiente.

Con el tiempo, se podrán lanzar más variantes por habilidad. Lee el efecto, si crees que vale la pena, concéntrate en él nuevamente

Para obtener la función azul que le permite mejorar tus habilidades, gana más niveles. La mayoría de las recompensas de nivel son bolsas llenas de esta función. Los verdes son para habilidades pasivas mucho más intuitivas.

7 – Siempre ten espacio en el inventario

Tu espacio de inventario es limitado y estar en el campo sin poder recoger más elementos de monstruos y misiones es una pérdida de tiempo. Al principio, el espacio es más que suficiente, pero pronto se acorta.

Para preservar espacio, puede colocar artículos en el almacén. La historia te presentará a un NPC para esto en Bamboo Village, pero todos tienen uno. Otra actividad imprescindible es reciclar los elementos que no usarás, esto rinde recursos, en una fragua en las ciudades. También puedes venderlos a varios comerciantes de todo el mundo a cambio de plata.

Consejos rápidos

No gastes todos tus recursos de mejora en armas iniciales. Haz solo lo necesario para completar las misiones y guárdalas para las armas de color púrpura hacia arriba.

En el menú de tu personaje hay un indicador de ataque para PVP y otro para misiones convencionales. Esta medida es lo que buscas aumentar durante el viaje, revísalo siempre y compáralo con el de los enemigos.

Puedes hacer clic en la descripción de las misiones en la pantalla para ir directamente a ellas. Hay un botón junto a esta descripción que incluso te permite realizar conversaciones automáticamente.

Cada región tiene varias misiones secundarias. Completa siempre todas ellas antes de ir a la principal. Esto te dará el nivel que necesitas para vencer a la mayoría de los jefes y aún así tener buenas recompensas.

Con el tiempo, ganarás mascotas, compañeros que te ayudarán en la batalla. Necesitan ser alimentados con algún elemento, indicado en su menú, justo debajo de la barra de salud. Si ese icono comienza a parpadear en amarillo, es hora de alimentarlo.

En cada región hay iconos de eventos locales. Están justo encima del mapa. Un jefe local que aparece de vez en cuando tendrá su propio icono allí, indicando cuándo será convocado nuevamente. Puedes formar equipo con otros jugadores para eliminarlo y ganar buenos ítems.

