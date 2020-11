Llegó el Black Week, conoce la actitud de los mexicanos hacia el Black Friday 2020

Llegó el Black Week, el anuncio de las mayores ventas del año. En Black Week Global encontrarás toda la información sobre el Black Week en México.

Black Week, una semana para los fans de las rebajas

Desde hace muchos años, Black Friday ha gozado de un vivo interés de los mexicanos. Esta festividad estadounidense atrae multitud de consumidores que utilizan los descuentos ofrecidos cada vez mejor. Así pues, ante el interés de los clientes, las tiendas decidieron extender sus ofertas a toda la semana y no limitarse sólo a Black Friday. Gracias a ello, los fans de descuentos, pueden cazar las mejores ofertas desde el lunes antes del Black Friday hasta Cyber Monday.

El equipo de análisis de BlackWeek.Global decidió conocer la actitud de los mexicanos hacia Black Friday, las regiones con el mayor interés por las rebajas, pero también los gastos de los consumidores previstos para este año.

Comprar o no comprar…

El 64% de los encuestados participó en las ventas de Black Friday del año pasado. Aunque esta información puede sorprender, de hecho, no todos se beneficiaron de los productos en descuento el mismo viernes. La mayoría de los mexicanos (61%) hizo las compras el viernes, pero hasta el 29% de ellos cazó mejores ofertas del lunes al jueves y el 27% lo hizo el fin de semana después del Black Friday (el sábado y el domingo).

El 81% de los compradores estaba satisfecho con su experiencia durante Black Friday de 2019. En cambio, el 16% estaba bastante insatisfecho y el 3% restante recuerda la edición del año pasado como insatisfactoria.

Entre las personas que renunciaron a su participación en Black Friday, se distinguen los que se lo perdieron (el 40%). El 31% de los entrevistados no sabía de la existencia del evento. Los demás consideraban los descuentos poco atractivos o a los productos que les interesaban no se aplicaron los descuentos (el 17% y el 12%, respectivamente).

Dónde se ama los descuentos

Basándonos en las búsquedas de internet, encontramos los estados donde el interés por las ventas de Black Friday aumentó significativamente entre 2016 y 2019. Tlaxcala ocupa el primer puesto del podio, con un aumento de interés del 504%. En los dos siguientes lugares se encuentran Nayarit y Chiapas (el 340% y el 326%, respectivamente).

Los habitantes de Baja California y Nuevo León mostraron el menor aumento de interés del 173%.

Los mexicanos: ahorradores o derrochadores

Estadísticamente, los mexicanos gastan $3,300 durante Black Friday. No obstante, es preciso señalar que, los hombres gastan más que las mujeres y sus gastos son de $3,668 vs. $2,787. Eso no necesariamente significa que los hombres compran más que las mujeres. Lo que pasa es que posiblemente eligen productos más caros.

Respecto a los gastos, una gran parte de los encuestados declaró que gastaría una cantidad de dinero similar que el año pasado (el 29%). La mitad de los mexicanos quiere gastar más dinero y el 20% de ellos gastará menos que el Black Friday del año anterior.

Por un lado, las personas que planean gastar más, justificaron su respuesta con ganas de comprar un producto caro p. ej. electrónica o electrodomésticos y ese grupo forma el 56% de los encuestados. El 41% quiere comprar más productos y el 14% comprará productos más caros que en 2019. Por otro lado, los que no quieren gastar tanto, recientemente perdieron su trabajo o en general no piensan comprar productos caros (el 28%). El 30% prefiere ahorrar para el día de las vacas flacas y el 24% reveló que este año quiere comprar productos más baratos.

Productos más deseados

Entre los productos que dominan en las ventas de Black Friday se encuentra la ropa; el 39% de los consumidores comprará productos de esta categoría. Al podio subieron también la electrónica (el 33%) y los zapatos (el 29%).

Los electrodomésticos y los cosméticos y perfumes (el 24%) ocupan ex aequo el cuarto puesto y en la clasificación son seguidos por la comida a domicilio (22%), los comestibles y los artículos para niños (el 17%), el deporte, los viajes y los libros (15%). Finalmente, la categoría menos popular es la joyería (el 10%).

Metodología

Este informe se basó en las encuestas realizadas en septiembre de 2020 y en los datos de la plataforma global de comercio electrónico Picodi.com que creó BlackWeek.Global, un sitio web dedicado a las ventas del Black Week.



