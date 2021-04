Estos son los beneficios de la eSIM, disponible en el nuevo motorola razr

Una de las innovaciones en el razr es la integración de la novedosa eSIM o SIM virtual; es decir la evolución del chip físico a la tarjeta SIM virtual.

Cuando pensamos en el razr, automáticamente nos viene a la mente la innovación y tecnología del futuro. Desde su lanzamiento global, la reinvención del ícono que marcó a toda una generación se ha convertido en el referente en la creciente industria de los smartphones plegables. El motorola razr fue el primer smartphone con pantalla flexible con formato flip, que se dobla completamente en el medio, ofreciendo al usuario una experiencia única, pero al mismo tiempo, familiar.

Combina lo mejor de los dos mundos, el atractivo y nostálgico diseño clamshell, con la tecnología más innovadora y que más le importa al consumidor actual. Siguiendo esa línea, era de esperarse que el razr integrará nuevas alternativas de comunicación y conectividad, abriendo camino a un futuro de infinitas posibilidades.

Una de las innovaciones en el razr es la integración de la novedosa eSIM o SIM virtual; es decir la evolución del chip físico (tarjeta SIM) a la tarjeta SIM virtual. Y aunque a simple vista no parezca una característica significativa a destacar, ¡Lo es! Sin una tarjeta SIM, tu teléfono no podría conectarse a los proveedores de servicios inalámbricos, o saber cuál es tu número de teléfono, además tu proveedor no podría identificar a que teléfono prestar el servicio telefónico. Junto con los diversos avances tecnológicos en los dispositivos de consumo, las tarjetas SIM también se están transformando y vislumbran un futuro con un mundo aún más conectado.

¿Qué es la eSIM y cómo funciona?

Es una tecnología que permite activar los servicios de un operador de telefonía, sin necesidad de una SIM física, ya que, a diferencia de la SIM tradicional, la eSIM es virtual, está integrada y se activa directamente en tu smartphone. Con esta evolución, ya no se hace indispensable depender de una tarjeta física extraíble para estar comunicados, además obtienes más beneficios.

Beneficios de la eSIM en tu motorola razr

Entre los beneficios, podrás tener más de un número telefónico registrado (pero funcionando de a uno a la vez). Si eres un usuario que viaja con frecuencia al extranjero, tienes la opción de elegir cualquier oferta de operadoras locales y así contratar los servicios que necesites. Aquí te contamos algunos de los beneficios adicionales que ofrece la eSIM.

Los usuarios se benefician de una experiencia completamente digital.

Esta nueva tecnología te permite deshacerte de las tarjetas SIM de plástico. Al no ser una tarjeta física, la eSIM tiene la ventaja de que esta no se daña con el uso.

Los teléfonos con eSIM también son útiles para los viajeros frecuentes a destinos internacionales. Puedes agregar un plan de datos local cuando te encuentras fuera de tu país o región.

Puedes tener dos planes de voz y datos en el mismo dispositivo.

Para más información, visita https://www.motorola.com.mx/