Ben 10 se expandirá por todo el universo con la llegada de Ben 10 vs. The Universe: La película ¡se lanza al espacio en una nueva y emocionante aventura!

Ben 10 de Cartoon Network se expandirá por todo el universo con la llegada de Ben 10 vs. The Universe: La película, cuyo estreno está programado para este otoño. Con nuevos personajes, escenarios y poderes para Ben, los fans del niño héroe favorito de Cartoon Network no querrán perderse de esta increíble aventura épica. Esta película es la primera para esta versión de Ben 10, que debutó alrededor del mundo en 2016.

Ben 10 vs. The Universe: La película

Actualmente en producción, esta película cargada de acción se enfocará en una parte del pasado de Ben que regresará para hacer el doble de daño al Equipo Tennyson y al planeta Tierra, lo cual obligará a Ben a llegar a un nivel interestelar para salvar el día. Mientras tanto, Gwen y el abuelo Max harán equipo para ayuda a proteger el mundo mientras Ben se encuentra ausente. ¡Pero al ser confundido por el villano en el espacio, Ben deberá encontrar una manera de regresar a la Tierra para ayudar a salvarla!

Ben 10 se encuentra actualmente en su cuarta temporada y lleva a los fans en increíbles aventuras junto al Equipo Tennyson a través de Roma, Tokio, Yucatán y más. No te pierdas esta nueva temporada, todos los lunes a las 17:45 a través de Cartoon Network. El show es producido por Cartoon Network Studios y fue creado y producido por Man of Action Entertainment (Big Hero 6, Generator Rex) con John Fang (Mixels, Generator Rex) como productor ejecutivo.

Únete a la más increíble Aventura de Ben 10 con el estreno de Ben 10 vs. The Universe: La película, este otoño. ¡Sólo por Cartoon Network!

¡Ben 10 se lanza al espacio en una nueva y emocionante aventura!

Ben 10 vs. The Universe estrenará de manera global este otoño en Cartoon Network.