Ben 10 aterriza en Brawlhalla como Crossovers épicos

Ben 10 se une al elenco de Brawlhalla en sus formas alien de Diamondhead, Four Arms y Heatblast, en este épico crossover.

Hoy, Ubisoft anuncia un giro extraterrestre para Brawlhalla con la llegada de “Ben 10” de Cartoon Network en sus formas alienígenas Diamondhead, Four Arms y Heatblast como Crossovers Épicos.

El evento in-game de otro mundo trae consigo características como el nuevo modo de juego Morph, el mapa Galvan Prime, podio Omnitrix y efecto de knock out que incluye a Vilgax, así como un takeover del menú principal y oro como bono por iniciar sesión diariamente. El Crossover Épico de “Ben 10”

son un reflejo de las leyendas de Brawlhalla ya existentes, con diseños visuales únicos que incluyen un nuevo estilo para sus poderes característicos y nuevas animaciones personalizadas.

¡Ponte el Omnitrix y juega como las formas alienígenas de Ben 10!

Diamondhead – con un cuerpo compuesto de duraderos cristales verdes, Diamondhead refleja las habilidades de la Leyenda de Brawlhalla Caspian. Dispara los diamantes mientras realizas acrobacias para eliminar a sus enemigos.

Four Arms – el Tetramand del planeta Khoros imita a la Leyenda Kor. Utiliza los escombros para golpear a los enemigos y un ancla para engancharlos. Para hacer rodar a los enemigos, también se transforma en Cannonbolt.

Heatblast – a forma de vida basada en el magma es un maestro del fuego y refleja a la Leyenda Ada. Tanto su cabeza como su lanza están recubiertas de intensas llamas, y sus chorros convierten sus manos en llamas para lanzar bolas de fuego.

En “Ben 10” de Cartoon Network, Ben Tennyson se transforma en diferentes alienígenas gracias a su Omnitrix. Esto es también es el caso de estos Crossovers Épicos, mientras Ben puede ser visto transformándose en Diamondhead, Four Arms y Heatblast en animaciones completas.

Morph: ¡Es hora de convertirte en héroe en este modo de juego de transformación!

En este nuevo modo de juego “Ben 10”, los usuarios son transportados a Galvan Prime, el centro de investigación de ADN alienígena del universo, para formar parte de la batalla de transformación de 3 acciones. Elige un arma cada uno de tres Leyendas en selección de personaje, después cambia entre Leyendas durante la batalla al presionar el botón de lanzar. Las armas siempre están equipadas y no podrán ser recogidas o lanzadas y ¡los primeros tres knock outs ganan!

Diamondhead, Four Arms y Heatblast están disponibles para compra vía la tienda in-game por 300 Monedas Mammoth cada uno y los Crossovers Épicos de “Ben 10”, el mapa Galvan Prime, el modo de juego Morhp, los efectos de Knock Out con Vilgax y el podio Omnitrix estarán disponibles en Brawlhalla después del final del evento.

Desarrollado por Blue Mammoth, Brawlhalla® es un épico juego de pelea multiplataforma free-to-play que brinda a los jugadores la oportunidad de pelear por la gloria en los pasillos del Valhalla. Escogiendo entre más de 45 personajes únicos, los usuarios podrán pasar del modo solitario al modo cooperativo, así como en modo online y competencias locales. Brawlhalla®cuenta con con juego cross-platform entre la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo el Xbox One X, Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC, el en que los jugadores podrán crear partidas personalizadas y jugar en partidas online juntos.

