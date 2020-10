Bea Mille, Madison Beer y Kim Petras colaborarán con K/DA en su próximo EP

K/DA, el grupo virtual de pop conformado por Ahri, Kai'Sa, Evelynn y Akali de League of Legends presentó el día de hoy la lista de tracks y el roster de...

K/DA, el grupo virtual de pop conformado por Ahri, Kai’Sa, Evelynn y Akali de League of Legends presentó el día de hoy la lista de tracks y el roster de colaboraciones de su próximo EP titulado ALL OUT.

ALL OUT incluirá 5 canciones, entre ellas The Baddest, el último sencillo de la banda que contó con las voces de Soyeon y Miyeon de (G)I-DLE, Bea Miller y Wolftya. Hace unas semanas, la banda confirmó que Seraphine (@seradotwav) formaría parte de la nueva producción y ahora Madison Beer, Lexie Liu, Jaira Burns, Kim Petras, Aluna, Bekuh Boom, Twice y Annika Wells son los nombres que se han sumado al roster oficial del EP.

Inspiradas en un principio por el K-pop, y en asociación con artistas como SOYEON y MIYEON de (G)I-DLE; Madison Beer; y Jaira Burns, K/DA ha evolucionado para abarcar un sonido pop más global, y ha formado una identidad musical alrededor de las chicas en el grupo de pop (Ahri, Evelynn, Akali y Kai’Sa), en lugar de enfocarse solo en un talento individual. Los artistas que participaron en THE BADDEST y el resto de las canciones en el próximo EP serán colaboradores, permitiendo así que K/DA incluya una lista mucho más larga de músicos talentosos para que se unan a ellas en su regreso. Más detalles sobre los artistas incluidos en la lista serán revelados en las redes sociales de K/DA próximamente.

K/DA se convirtió en una sensación en 2018 con su sencillo POP/STARS, debut que alcanzó los puestos más altos en iTunes (#1 en la lista de K-pop, #2 en la lista de pop), Billboard (#1 en World Digital), y más de 170 millones de reproducciones en plataformas de streaming. Su video musical ha alcanzado más de 340 millones de vistas a la fecha, posicionándose como la canción debut más exitosa de un grupo de K-pop en toda la historia de YouTube.

Mira ahora el video (letra) de THE BADDEST en https://www.youtube.com/watch?v=RkID8_gnTxw

Para más información, visita y sigue las cuentas globales oficiales de K/DA en Twitter e Instagram: @KDA_MUSIC

