¡Be The Match México y Rayados de Monterrey unen fuerzas para salvar vidas!

En el marco del Día Mundial del Donador de Médula Ósea, ¡No te quites la camiseta y salva una vida de la mano con Be The Match México y Rayados!

En el marco del Día Mundial del Donador de Médula Ósea, el cual se conmemora el tercer sábado de septiembre, el club de fútbol Rayados de Monterrey se sumó a Be The Match® México, el registro de donadores altruistas de médula ósea más grande del mundo, para apoyar a la campaña #HéroesSinFiltro, y así darle una segunda oportunidad de vida a las miles de personas que cada año son diagnosticadas con alguna enfermedad en la sangre.

Por año 14,000 personas en México son diagnosticadas con una enfermedad en la sangre como leucemia o linfoma, las cuales muchas veces puede ser mortales; y su única esperanza depende de la donación de un trasplante de médula ósea, así como de la buena voluntad de un completo desconocido, pues sólo el 30% de los pacientes encuentra en su familia una oportunidad de vida, es por ello que Be The Match® México y Rayados, quieren rendir homenaje a aquellos héroes que salvan vidas a través de la donación de médula ósea.

Por ello, durante este mes tan especial para la organización, Be The Match® México y Rayados te invitan a continuar con esta misión a través de la campaña #HéroesSinFiltro, con la cual buscamos hacer más grande nuestra red de donadores y aumentar las posibilidades de salvar la vida a alguien que lo necesita. Además, con esta campaña deseamos que las personas expongan sus principales miedos y los mitos que ellos conocen sobre la donación para que a través de testimonios de otros donadores y materiales educativos podamos romper esas barreras.

Con este objetivo y para que los aficionados tengan la camiseta bien puesta, el lunes 21 de septiembre durante la transmisión del partido de Rayadas contra Mazatlán, habrá una dinámica que se llevará a cabo durante el medio tiempo a través de las redes sociales de Be The Match® México y Rayadas, donde los seguidores podrán participar para ganar una camiseta o balón autografiado por el equipo.

Además invitamos al público a unirse a ser #HéroesSinFiltro para salvar vidas. ¡Es muy fácil!

1. Realiza tu pre-registro como donador potencial en: www.bethematch.org.mx/salvovidasdesdecasa

2. Recibirás un correo electrónico para recolectar tus datos de contacto (dirección y teléfono) para que el equipo de Be The Match® México te haga llegar el kit de registro a tu domicilio.

3. Dentro del kit habrá un formato que tendrás que completar con tus datos, un aviso de privacidad, una hoja con información para donadores y dos hisopos (o cotonetes), los cuales deberás frotar en el interior de tus mejillas, para que puedan analizar tu código genético.

Con esto, cualquier persona puede quedar registrado como donador potencial, y así tener la posibilidad de hacer «match» y salvar la vida de un paciente con una enfermedad en la sangre.

No te quites la camiseta y salva una vida de la mano con Be The Match® México y Rayados. Recuerda que registrarte como posible donador es una promesa contínua.

Para obtener más información sobre la cura, visite bethematch.org.mx