Bandai Collectors Shop: tienda en línea de Bandai México de figuras coleccionables

Bandai lanza en México «Bandai Collectors Shop«, la primera tienda en línea de venta directa de Bandai, en donde están disponibles las figuras coleccionables de los personajes, héroes y villanos más emblemáticos del manga, los cómics, el anime, videojuegos y series para todos los coleccionistas y fans.

“Bandai Collectors Shop” ya está en línea en: https://shop.bandaicollectors.com.mx/ y cuenta con productos de las líneas Anime Heroes, Banpresto, Tamagotchi y Mc Farlane. Su catálogo es el más completo con figuras de los universos de Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, DC Cómics y Sanrio; videojuegos como Cyberpunk 2077, Cyberpunk, Fortnite, Mortal Kombat y PacMan; mangas como Demon Slaver y Sword Art Online y animes de Naruto, One Piece y My Hero Academia. Además de películas y series como Birds of prey, Godzilla, Game of Thrones y Stranger Things, y muñecas de colección de la cantante Billie Eilish.

En «Bandai Collectors Shop» cualquiera puede convertirse en coleccionista, ya que ofrece la garantía de contar con figuras originales de alta calidad y detalle, con envíos a todo el país, gratis a partir de los $999 de compra.

Manuel Hernández, Director de Desarrollo de Negocios de Bandai México.

“Estamos muy contentos porque con el lanzamiento de «Bandai Collectors Shop» queremos estar mucho más cerca de los fans, brindándoles un catálogo especialmente para ellos” comenta Manuel Hernández, Director de Desarrollo de Negocios de Bandai México.

La experiencia de compra que ofrece es intuitiva, con menús clasificados por línea de fabricante o marca y tipos de productos como series, animes o películas para hacer más fácil la búsqueda.

En el sitio web pueden verse imágenes de cada figura con opción de acercamiento y visualizaciones 360º para conocerlas a detalle. Los pagos pueden realizarse por PayPal, con tarjetas VISA, Mastercard, American Express y en efectivo en tiendas OXXO. Los tiempos de entrega son de aproximadamente de siete a diez días y se hacen envíos a toda la república mexicana.







“Bandai es una empresa que se ha convertido en líder en el desarrollo de juguetes de alta calidad y a lo largo de su historia ha materializado las figuras de acción de los personajes del anime, los cómics, las series animadas y los mangas más emblemáticos. La tienda en línea de «Bandai Collectors Shop» es un gran paso, ya que representa el primer y único punto de venta directa de Bandai México para todos los fans, con la garantía de que encontrarán ese producto que están buscando para completar su colección”, Finaliza.

Para esta primera temporada, el catálogo de «Bandai Collectors Shop» presenta para todos los fans los siguientes ítems:

En «Bandai Collectors Shop» habrá lanzamientos y preventas de figuras exclusivas, disponibles a la venta solo a través de la página, mismas que se anunciarán a lo largo del año.

Para celebrar esta apertura, todos los fans que hayan visto la presentación de “Bandai Collectors Shop” en el Facebook de Bandai México podrán participar por un descuento para su primera compra.

¡Bienvenidos todos los fans y coleccionistas a la familia #BandaiCollectors!

