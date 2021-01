Cobra Kai: Los 5 autos de la serie que puedes comprar en Mercado Libre

Conoce los cinco autos increíbles que han cautivado a los fans de la serie Cobra Kai y que puedes encontrar en Mercado Libre.

Cobra Kai se ha convertido en una de las series más exitosas de Netflix en los últimos años, pues no solo ha cautivado a los fanáticos de las películas de Karate Kid, sino que ha despertado el interés de nuevas generaciones por esta icónica saga de los años 80.

La serie retrata la historia de Johnny Lawrence y Daniel LaRusso, 30 años después de su última pelea en el torneo de All Valley de 1984. Cuenta con una fórmula que atrapa al instante: karate, glam rock, nostalgia ochentera y la pasión por los autos, los cuales juegan un papel muy importante para entender la personalidad y evolución de los protagonistas a lo largo de la trama.

5 autos increíbles que han cautivado a los fans de Cobra Kai

Han sido varios los autos que han aparecido a cuadro en este spin-off, sin embargo, hay ciertos modelos de autos que han cautivado a los fanáticos de la serie de Cobra Kai, y lo mejor es que todos pueden encontrarse en el marketplace de vehículos de Mercado Libre, por lo que es posible poder disfrutar del placer de manejar alguna de estas bestias algún día:

Pontiac Firebird

Los Pontiac se convirtieron en un ícono automotriz en los 80 gracias a series de la época como losDukes de Hazzard o El Auto Increíble. No por nada, es el primero en aparecer en la serie, pues es el auto con el que Lawrence iniciará su viaje para traer de vuelta los años gloriosos de Cobra Kai, dojo del cual ahora será sensei. Este modelo está equipado con un motor V8 y está listo para correr en carretera al ritmo de Whitesnake.

Audi S7

Años después de ganar el campeonato de All Valley, “Daniel-San” se convierte en el dueño de su propia concesionaria de autos, lo que le ha permitido hacerse sus modelos favoritos a lo largo de la serie. Sin embargo, es evidente su gusto por el Audi S7, el cual refleja perfectamente su nuevo rol como padre y hombre de negocios exitoso pues este sedán resulta ideal para un viaje familiar con mucho estilo.

BMW Serie 4 Convertible

Aunque comparte muchas cosas con su padre, como su personalidad y el gusto por los autos y el karate, Samantha LaRusso se encuentra buscando su propia identidad a lo largo de la serie, algo que refleja muy bien cuando se le ve manejando su BMW Serie 4 convertible por las calles de “El Valle”. Con apenas 29 mil kilómetros, este BMW es una opción ideal para manejar tu primer auto de lujo.

Jeep Wrangler Rubicon

Los chicos malos de la preparatoria de West Valley también tienen mucho estilo para moverse de un lugar a otro, en especial Kyler, el “bulleador” más popular de la escuela y ex novio de Sam, quien llega a todas las fiestas en su Jeep Wrangler Rubicon. Este Jeep modelo 2019 cuenta con un potente motor 3.7, 13 mil km y está listo para su próxima aventura fuera de la ciudad.

Dodge Challenger 2009

Quizás el automóvil más icónico de la serie es el Dodge Challenger 2009, el cual fue un regalo de Daniel LaRusso a Johnny como símbolo de paz entre los dos principales dojos de la ciudad. El carro fue transformado por completo con los colores de Cobra Kai para darle un aspecto agresivo y totalmente deportivo, que refleja la personalidad aguerrida del sensei Lawrence. Este clásico coupé está equipado con un motor 6.1, haciéndolo la mejor combinación de potencia y estilo para recorrer las calles.

En definitiva, Cobra Kai no sería un éxito rotundo de televisión si no fuera por la acción, el estilo y la velocidad que estos autos han añadido a diversas escenas de esta increíble historia, que nos recuerda que los 80 fueron sin duda una de las mejores épocas del cine, la música y por supuesto, de los automóviles. Si quieres sentir el poder y la adrenalina de manejar alguno de ellos, no olvides visitar el marketplace de vehículos de Mercado Libre donde podrás encontrar miles de autos nuevos o usados.

Para más información: http://www.mercadolibre.com.mx/