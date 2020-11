ASUS anuncia la serie Radeon RX 6800 para ROG y TUF

La nueva serie AMD Radeon RX 6000 y la arquitectura de GPU Gaming subyacente de RDNA 2 anuncian una nueva era de potencia gráfica Radeon.

ASUS ha anunciado una nueva línea de tarjetas gráficas ROG Strix y TUF Gaming AMD® Radeon™ Serie 6000. La nueva serie AMD Radeon RX 6000 y la arquitectura de GPU Gaming subyacente de RDNA™ 2 anuncian una nueva era de potencia gráfica Radeon. Para sacar el máximo provecho de estas nuevas y emocionantes GPU, los ingenieros de ASUS han trabajado duro en el desarrollo de las tarjetas gráficas ROG Strix y TUF Gaming, que ofrecen el alto rendimiento, las bajas temperaturas y el funcionamiento silencioso que los entusiastas esperan.

Serie Radeon RX 6800

La ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT le da un gran escalofrío a Big Navi.

Cuenta con una solución de refrigeración líquida AIO integrada para ofrecer bajas temperaturas en una amplia gama de chasis.

La Radeon RX 6800 XT es una de las GPU más potentes que AMD ha construido. Cuando los ingenieros de ASUS comenzaron a esbozar la tarjeta ROG Strix, la potencia bruta de la Radeon RX 6800 XT impulsó el diseño de un sistema de refrigeración que pudiera liberar todo su potencial. Durante este proceso, el equipo de ASUS se dedicó naturalmente a la refrigeración líquida. Los entusiastas de PC de todo el mundo ya están familiarizados con las ventajas de los sistemas de refrigeración líquida todo en uno (All In One) para sus CPU, y muchos de ellos incluso han añadido sistemas similares a sus tarjetas gráficas utilizando kits de recambio para buscar los límites exteriores del rendimiento de la GPU.

La ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT saca todo el poder de la caja fusionando el poder del aire y el líquido de refrigeración. Ha sido diseñada desde el inicio con un módulo de refrigeración líquida personalizado que se adapta específicamente a las necesidades de una tarjeta gráfica. Una gran placa fría enfría tanto el dado de la GPU como los módulos de memoria GDDR6 que anulan el chip. El calor de esos componentes se transfiere directamente al circuito de refrigeración líquida en lugar de al entorno interno de la carcasa. En el otro extremo del bucle, un radiador de 240 mm logra el equilibrio adecuado entre un alto potencial de refrigeración y una amplia compatibilidad con los puntos de montaje disponibles en los gabinetes de PC actuales. Un ventilador de bajo ruido y un disipador de bajo perfil dentro de la cubierta de la tarjeta gráfica asegura que los circuitos de suministro de energía se mantengan fríos.

Sin embargo, si está ensamblada en una PC, la ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT se integra perfectamente con toda la construcción. La tarjeta está equipada con mangueras de refrigerante especialmente largas de 600 mm para permitir más opciones de montaje en un chassis, incluso en cases EATX con interiores cavernosos. Las mangueras están revestidas con una cinta textil para protegerlas contra la abrasión y para añadir un toque extra de clase al sistema.

Para sacar el calor, un par de ventiladores de radiador de 120 mm diseñados a medida y optimizados tanto para altos CFM como para la presión estática, mantienen el aire en movimiento a través de las ajustadas aletas del intercambiador de calor. Al igual que con otras tarjetas ROG Strix, los cabezales FanConnect II de la ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT pueden ser conectados a un par de ventiladores del sistema. Estos cabezales permiten que los ventiladores del gabinete conectados respondan directamente a los cambios de temperatura de la GPU o la CPU, aumentando el flujo de aire justo cuando se necesita.

Lea más sobre el ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT en ROG.ASUS.com

El ROG Strix RX 6800 vuela alto con un conjunto completo de innovaciones ROG.

Está construida con un gran disipador térmico y tres ventiladores de tecnología axial para bajas temperaturas y un mínimo ruido de funcionamiento.

Además del Radeon RX 6800 XT, AMD también anuncia el AMD Radeon RX 6800 para llevar el rendimiento de la «Gran Navi» a más sistemas de rango medio. Para los fans de Radeon en Republico f Gamers, la versión ROG Strix de la RX 6800 viene engalanada con los últimos avances de ASUS para tarjetas gráficas refrigeradas por aire.

Un disipador térmico masivo de 2,9 ranuras transfiere eficazmente el calor del propio silicio de la GPU utilizando múltiples pipas de cobre y una placa base MaxContact, que aumenta la superficie para una mejor transferencia de calor. Un trío de ventiladores con el último diseño de tecnología axial empuja mucho flujo de aire a través del denso conjunto de aletas del disipador térmico mientras minimiza los niveles de ruido. Los anillos de barrera dentados en los ventiladores exteriores, junto con un número de aspas más alto que en la generación anterior y un ventilador central contra rotativo, aseguran que el flujo de aire se dirija a las partes más calientes del refrigerador de la GPU con una mínima interferencia de turbulencias no deseadas. El PCB corto personalizado de la ROG Strix Radeon™ RX 6800 facilita un corte de ventilación en la placa trasera de longitud completa del cooler, proporcionando más espacio para que el calor salga de la GPU y entre en la ruta del flujo de aire del case.

Lea más sobre el ROG Strix Radeon™ RX 6800 en ROG.ASUS.com

TUF Gaming combina diseños robustos y sigilosos con el RX 6800 XT y RX 6800.

Las tarjetas gráficas TUF Gaming de la serie 6800 cuentan con la tecnología de la venerable serie ROG Strix.

Para los gamers que quieren tarjetas gráficas robustas y sigilosas, ASUS también creó versiones TUF Gaming de Radeon™ RX 6800 XT y RX 6800. El diseño de refrigeración de ambas tarjetas comienza con un disipador térmico de 2,9 ranuras construido para tener un gran margen térmico y un funcionamiento silencioso bajo las demandas de las actuales GPU de mayor potencia. El aire es impulsado a través de ese disipador de alta superficie usando tres ventiladores de tecnología axial. Al igual que en el refrigerador ROG Strix, el ventilador central gira en el sentido de las agujas del reloj mientras que dos de los flancos giran en sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la turbulencia. Este diseño probado permite mayores RPM y más movimiento de aire a través del disipador térmico sin el correspondiente aumento de la huella acústica. Una cubierta angular de aluminio con un nuevo y resistente diseño industrial envuelve el disipador térmico para sugerir una sensación de rendimiento con propósito.

Una placa posterior de aluminio de longitud completa añade un toque de estilo al sistema con sutiles gráficos de TUF Gaming, y un gran corte de ventilación delante del PCB personalizado, proporciona otra ruta para que el aire caliente entre en la ruta de flujo de aire de la case. La tecnología de ensamblaje Auto-Extreme, utilizada en toda la gama, coloca y suelda con precisión los componentes sin intervención humana para aumentar la fiabilidad y la calidad de la construcción. Un régimen de pruebas de 144 horas y condensadores extra-robustos aseguran la fiabilidad y una larga vida útil. Los usuarios también pueden personalizar la tarjeta para que coincida con el resto del sistema utilizando los LEDs RGB de Aura que hay a bordo.