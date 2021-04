ASUS Republic of Gamers presenta nuevos headsets gaming

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha presentado la nueva y potente serie ROG Phone 5 y una gama de auriculares y accesorios para juegos.

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha presentado la nueva y potente serie ROG Phone 5 y una gama de auriculares y accesorios para juegos en el evento de lanzamiento virtual For Those Who Dare. El evento también contó con un showmatch de estrellas en vivo para que los principales influenciadores de juegos de todo el mundo compitan entre sí.

Para un audio de juego increíble que complemente la serie ROG Phone 5 de ASUS, la línea también incluye ROG Strix Go BT, unos auriculares de juego que ofrecen un audio inalámbrico excepcional para experiencias de juego inmersivas; ROG Cetra II, auriculares de juego con cancelación de ruido activa, un conector USB-C® y controladores de goma de silicona líquida (LSR); y ROG Cetra II Core, auriculares de juego con controladores LSR y amplia compatibilidad multiplataforma.

El evento de lanzamiento de For Those Who Dare trae al mundo un nuevo y legendario smartphone para juegos con increíbles periféricos y un showmatch de influencers que atrae a la multitud, demostrando el ethos de ROG de atreverse a superar los límites y liderar los juegos móviles, así como todo el ecosistema global de juegos.

Headset gaming ROG Strix Go BT

ROG Strix Go BT son los auriculares Gaming que ofrecen una experiencia auditiva inalámbrica sin precedentes para un juego increíblemente inmersivo. La baja latencia y la alta resolución de la tecnología de audio Qualcomm aptX™ Adaptive garantizan un audio Bluetooth® fluido y de alta calidad, y el conector de 3,5 mm de los auriculares está preparado para conectarse a tu plataforma de juego favorita. La tecnología de cancelación activa del ruido (ANC) permite a los usuarios bloquear el ruido ambiental para mantener la concentración, y el micrófono con cancelación de ruido ASUS AI (AI Mic) mantiene las conversaciones en el juego con total claridad.

Auriculares Gaming ROG Cetra II

En cuanto a las experiencias auditivas con cable, los auriculares in-ear para gaming ROG Cetra II RGB ofrecen un audio asombroso a través de un conector USB-C para ser compatibles con teléfonos móviles, la serie ASUS ROG Phone 5, PCs, Macs y Nintendo Switch™. Los usuarios pueden activar su tecnología ANC para disfrutar de un audio sin distracciones en el juego, o sintonizar con el modo Ambiente para escuchar su entorno. Los controladores LSR ASUS Essence proporcionan un sonido impecable con graves contundentes, mientras que los micrófonos con supresión de ruido integrados en los auriculares garantizan una comunicación de voz clara. Las aletas y las almohadillas de LSR ultrasuaves incluidas proporcionan una mayor comodidad, y la iluminación RGB de los auriculares puede combinarse con la iluminación del ROG Phone 5 a través del software Aura Sync.

Auriculares Gaming ROG Cetra II Core

La LSR también se utiliza para maximizar la experiencia del usuario con los auriculares para juegos ROG Cetra II Core: los drivers ASUS Essence fabricados con este material ofrecen una calidad de audio óptima, y las aletas y almohadillas de LSR ofrecen una mayor comodidad. Además, este modelo amplía la compatibilidad multiplataforma con un conector de 3,5 mm para ser compatible con PlayStation® 5, Xbox® Series X/S, ROG Phone 5 series, teléfonos móviles, PC, Mac y Nintendo Switch. Además, el conector está perfectamente angulado a 90º para ofrecer una mayor comodidad durante el juego en mano.

El partido de las estrellas de los influencers

ROG organizó un showmatch de estrellas en directo para conocidos influencers de videojuegos de todo el mundo durante el evento de lanzamiento de For Those Who Dare. Diez influencers de cinco países diferentes compitieron en League of Legends: Wild Rift™, y el showmatch de estrellas se transmitió a los espectadores en las plataformas de medios sociales de ROG. Los espectadores también pudieron votar por quién querían que ganara, y los votos ganadores tuvieron la oportunidad de ganar un ROG Phone 5 como premio.

Más información en: https://rog.asus.com/mx/