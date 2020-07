ASUS Republic Of Gamers anuncia colaboración con DJ Alan Walker

ASUS ROG nos demuestra que todo está conectado con el anuncio de su nueva colaboración con el aclamado DJ y productor de música, Alan Walker.

¡Quién dice que la música, el estilo de vida y los videojuegos no van de la mano! ASUS Republic of Gamers (ROG) nos demuestra que todo está conectado con el anuncio de su nueva colaboración con el aclamado DJ y productor de música, Alan Walker, con quien creará contenido de juegos, tecnología y otras experiencias que ayudarán a elevar y llevar los juegos a un nivel más amplio audiencia.

ASUS colaboración DJ Alan Walker

Creciendo para jugadores de próxima generación

Con los años, la audiencia de juegos se ha expandido para incluir no solo atletas y entusiastas de los esports, sino también una audiencia diversa de creadores. ROG se compromete a mantenerse a la vanguardia de la tecnología de juegos y sigue innovando productos que les permitan cumplir su visión creativa. Para comenzar con este tipo de iniciativas, ROG creó una edición personalizada de ROG Zephyrus G14 de 14 pulgadas para el aclamado DJ y productor de música, Alan Walker.

Como emprendedor, jugador y productor musical, Alan Walker se destaca como un creador por excelencia con información valiosa sobre lo que necesita la próxima generación. Sus antecedentes, habilidades e interés en los juegos lo convierten en un socio ideal para ROG.

«No puedo esperar para comenzar este viaje con Republic of Gamers. Desde el comienzo de mi carrera, he querido combinar y fusionar los mundos de la música, la tecnología y los juegos en todo lo que hago. Y esta es una gran oportunidad para continuar esa misión. ¡Muchas gracias a todos en ROG por darme esta oportunidad!”, comentó Alan Walker.

Desde su inicio como creador de contenido de YouTube, hasta su ascenso en la industria de la música, Alan Walker ha sobresalido y se ha creado un lugar en la comunidad de gamers. Ya sea porque esté produciendo éxitos masivos con estrellas de la industria como Hans Zimmer, A$AP Rocky y Sabrina Carpenter, o porque está produciendo nuevos videos, Walker se compromete a atraer a gamers a su audiencia y crear nuevas obras que les encantarán.





Walker ha producido varias pistas en colaboración con estudios de videojuegos en todo el mundo. PUBG Corporation hizo un llamado a los talentos de Walker para crear On My Way y Live Fast con A$AP Rocky para su juego PUBG Mobile. También produjo el sencillo, Ghost con Au/Ra, para el álbum Death Stranding: Timefall del videojuego de Hideo Kojima 2019, Death Stranding.

Hoy, Alan continúa forjándose un punto de apoyo en la comunidad de gamers con esta colaboración.

Una versión personalizada de un clásico

Juntos, ROG y Alan Walker están explorando más formas de mejorar la vida de los creadores de contenido y los jugadores en todas partes. Para iniciar la colaboración, ROG buscó producir una laptop adaptada a las necesidades de Walker como jugador, creador y músico. Para eso, un dispositivo se destacó por encima del resto: ROG Zephyrus G14.

Como la laptop para juegos de 14 pulgadas más potente del mundo en el mercado, Zephyrus G14 se adapta a la última generación de procesadores AMD® Ryzen™ 9 de 16 hilos y 8 núcleos y una robusta GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 en un chasis ultradelgado y liviano 20 mm de espesor. Solo en un nivel de rendimiento, esta laptop era ideal para Walker, que juega, hace música y viaja con frecuencia por su trabajo. Sin embargo, lo que realmente distingue al Zephyrus G14 es su rico conjunto de características premium que elevan la experiencia completa.