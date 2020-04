Assassins’s Creed II disponible gratis del 14 al 17 de abril para descargar y conservar

Recorre la Italia del Renacimiento de la mano de Ezio Auditore en Assassins’s Creed II, título que estará disponible para descargarlo gratis.

Hoy, Ubisoft anuncia que Assassin’s Creed II estará disponible para descargar y conservar a partir del 14 de abril y hasta el 17 de abril en Uplay PC. El anuncio forma parte de la campaña Play Your Part, Play at Home para apoyar a las personas que se encuentran en casa al ofrecer oportunidades para divertirse mientras practican la distancia social. Más información de estas ofertas puede ser encontrada en http://free.ubisoft.com.

En el aclamado Assassin’s Creed II, los jugadores pueden visitar la Italia del Renacimiento para dar vida a Ezio, un asesino que lleva el mortal linaje de sus antepasados. Los jugadores se embarcarán en una historia épica de poder y corrupción mientras perfeccionan su arte de asesinar, empuñando armas e instrumentos diseñados por el legendario Leonardo Da Vinci en este apasionante capítulo de Assassin’s Creed.

Para más información y actualizaciones de todas las ofertas gratuitas, por favor visita https://register.ubisoft.com/assassins-creed-2/es-ES.

Para conocer lo último de todos los juegos de Ubisoft®, visita https://www.ubisoft.com/es-mx/

