Assassin’s Creed Valhalla será revelado el 30 de abril a las 10:00 am hora de México, Perú y Colombia / 12:00 pm hora de Argentina y Chile.

Hoy, Ubisoft anuncia que el siguiente juego en la franquicia, Assassin’s Creed® Valhalla, será revelado por completo el próximo 30 de abril de 2020 a las 10:00 am hora del centro de México, Perú y Colombia/ 12:00 pm hora de Argentina y Chile en el siguiente canal:

Assassin’s Creed Valhalla será revelado el 30 de abril

Para más información acerca de Assassin’s Creed, por favor síguelos en redes sociales en https://www.facebook.com/Ubisoft.Mexico y https://www.facebook.com/Ubisoft.Sudamerica o en Twitter en https://twitter.com/UbisoftLatam.

Para conocer sobre Assassin’s Creed Valhalla o lo más reciente sobre Assassin’s Creed y otros juegos de Ubisoft, por favor visita: https://www.ubisoft.com/es-mx/.

Acerca de BossLogic

Kode Abdo, también conocido como Bosslogic, es un artista digital contemporáneo australiano que surgió en los medios sociales con sus poderosas y creativas obras sobre todas las tendencias actuales de Internet, en particular cuando se trata de su tema favorito: la industria del entretenimiento. Es notablemente conocido por su colaboración con Marvel para una Edición Limitada de Vengadores: y con DC Comics en la próxima película de Black Adam, con Dwayne Johnson como protagonista.

Como artista autodidacta, Kode comenzó a dibujar cuando tenía 6 años. Utilizando principalmente herramientas digitales y gráficos para crear, su arte refleja su pasión por el entretenimiento, incluyendo cómics, películas y videojuegos, y su interés por todas las tendencias actuales de Internet. Durante los últimos 8 años, ha estado trabajando en medios digitales mientras construía su marca y su estudio Lineage Studios, con sede en Nueva York, EE.UU. Con más de 1,8 millones de seguidores en Instagram, Kode Abdo es uno de los artistas digitales más consumados hoy en día.

Acerca de Ubisoft

Ubisoft es un creador líder, publisher y distribuidor de contenido interactivo y servicios, con un amplio portafolio de marcas de renombre mundial, incluyendo Assassin’s Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Watch_Dogs, videojuegos de la serie de Tom Clancy incluyendo Ghost Recon, Rainbow Six y The Division. Los equipos a través de las redes mundiales de estudios y oficinas de negocios están comprometidos a entregar experiencias de juego originales y memorables a través de todas las plataformas populares, incluyendo consolas, teléfonos móviles, tabletas y PCs. Para el año fiscal 2018-2019, Ubisoft generó ganancias netas de €2,029 millones de euros. Para conocer más, visita www.ubisoftgroup.com/.

© 2020 Ubisoft Entertainment. Todos los Derechos Reservados. Ubisoft y el logotipo de Ubisoft son marcas registradas en los EE.UU. y/u otros países.

SÍGUELOS EN REDES SOCIALES

https://www.twitter.com/UbisoftLatam

https://www.facebook.com/Ubisoft.Mexico/

https://www.facebook.com/Ubisoft.Sudamerica/

https://www.youtube.com/user/UbisoftLatam

https://www.instagram.com/ubisoftlatam/?hl=es-la

SITIO WEB

https://www.ubisoft.com/es-MX/