Aprovecha los últimos días de Assassin’s Creed II ¡disponible gratuita para descargar!

La franquicia Assassin’s Creed ha transportado a jugadores alrededor del mundo de un periodo histórico a otro y, si has prestado atención y revisado tu base de datos in-game, seguramente te has tropezado con uno o dos datos que podrían ser útiles en un examen de historia.

Aunque cada juego de Assassin’s Creed está fuertemente inspirado e influenciado por la historia, debemos recalcar que son trabajos de ficción; por mucho que queramos creerlo, Ezio Auditore nunca peleó contra Rodrigo y Cesare Borgia, Edward Kenway nunca desbloqueó el Observatorio y los gemelos Frye nunca pelearon contra los Templarios por la liberación de Londres.

Si deseas conocer los hechos detrás de los ambientes de la vida real que inspiraron los juegos y sumergirte en la historia, aprovecha los últimos días en que Assassin’s Creed II para PCestará disponible de manera gratuita para descargar y conservar como parte de la campaña Play Your Part, Play at Home y no te pierdas nuestra serie en video Real History.

En el aclamado Assassin’s Creed II, los jugadores pueden visitar la Italia del Renacimiento para dar vida a Ezio, un asesino que lleva el mortal linaje de sus antepasados. Los jugadores se embarcarán en una historia épica de poder y corrupción mientras perfeccionan su arte de asesinar, empuñando armas e instrumentos diseñados por el legendario Leonardo Da Vinci en este apasionante capítulo de Assassin’s Creed.

Assassin’s Creed II estará disponible de manera gratuita para descargar y conservar hasta el 17 de abril para PC. Para más información y actualizaciones de todas las ofertas gratuitas de Ubisoft, por favor visita https://register.ubisoft.com/assassins-creed-2/es-ES.

