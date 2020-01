Las mejores peleas, escenas de acción, aventura y más llegan a la pantalla de Studio Universal este 25 y 26 de enero con el especial "Artes Marciales"

Las mejores peleas, escenas de acción, aventura, adrenalina y los mejores efectos especiales llegan a la pantalla de Studio Universal este Sábado 25 y Domingo 26 de enero con el especial ¨Artes Marciales¨

Especial: Artes marciales en Studio Universal

47 RONIN: LA LEYENDA DEL SAMURAI

Sábado 25 de enero a las 20HRS

Basada en una leyenda japonesa. Siglo XVIII. Kai es un paria que se une a Oishi, el jefe de los 47 Ronin. Su objetivo es vengarse del traidor que mató a su señor y los condenó al destierro. Para recuperar el honor perdido, los guerreros emprenden una aventura que les obligará a superar duras pruebas.

LA GRAN MURALLA

GRAN ESTRENO Sábado 25 de enero a las 22:10HRS

China, siglo XV. Un mercenario inglés (Matt Damon) y otro español (Pedro Pascal) son testigos del misterio que rodea a la construcción de la Gran Muralla China; ambos descubrirán que no se construyó para mantener alejados a los mongoles, sino para algo más peligroso: la mítica muralla ha sido edificada para detener la llegada de monstruos devoradores de carne humana.

LA MOMIA: LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGÓN

Domingo 26 de enero a las 16:30HRS

Condenados por una perversa bruja a permanecer en estado de muerte aparente para siempre, el despiadado emperador chino Dragón y sus diez mil guerreros han reposado durante siglos en su tumba de barro cual ejército de terracota. Cuando le exigen al joven aventurero y arqueólogo Alex O’Connel que despierte de su sueño eterno al temible gobernante, no tendrá más remedio que consultar a sus padres: las únicas personas expertas en no muertos. Cuando el monarca regresa a la vida, su afán de dominio no tiene límites y, usando sus poderes sobrenaturales, se lanzará con sus tropas a la conquista del Lejano Oriente, a menos que los O’Connell encuentren la forma de impedírselo.

EL HOMBRE CON LOS PUÑOS DE HIERRO I

Domingo 26 de enero a las 20:30HRS

En la remota China del siglo XIX, un solitario forastero se dedica a fabricar armas para los vecinos de un pequeño pueblo. Un día se verá en la obligación de convertirse en protector del poblado que lo acogió, intentado defender a sus habitantes de una banda de asesinos.

EL HOMBRE CON LOS PUÑOS DE HIERRO II

Domingo 26 de enero a las 22:20HRS

Un reticente aldeano une sus fuerzas a las de un misterioso extranjero para combatir fuerzas diabólicas, tanto terrenales como sobrenaturales, en una población minera de la China del siglo XIX. Cuando un forastero, Thaddeus, es hallado malherido junto a la aldea, el minero Li Kung y su esposa Ah Ni le acogen. Según va sanando, se involucra en el conflicto que enfrenta a los habitantes del lugar con el diabólico Master Ho, su perverso clan y el aterrador Lord Pi. Con Thaddeus a su lado, el apacible Kung se convierte en un peligroso guerrero.

Disfruta de tus películas favoritas, a través de Studio Universal.

Para más detalles sobre la variada oferta cinematográfica de Studio Universal, visita www.studiouniversal.com , y síguelos a través de sus redes sociales: