Arranca la segunda fase del Campeonato Mexicano de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Conoce todos los detalles de la segunda fase del Campeonato Mexicano de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, la cual está por comenzar este domingo 20 de junio.

La segunda fase del Campeonato Mexicano de Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege está por comenzar este domingo 20 de junio y el draft y la pelea por un lugar mejor en la tabla del torneo entra a una fase vital para los equipos.

Las escuadras mexicanas continúan siendo las mismas para esta segunda etapa y como ya es costumbre, tras quedar atrás la ventana de transferencias, en estas fechas se comienzan a revelar en las redes sociales de las agrupaciones algunos de los cambios más importantes en sus alineaciones mientras que otros aún no han visto la luz, creando expectativa entre la audiencia. A continuación, les presentamos todos los cambios que ocurrieron en la escena mexicana de cara al inicio de la segunda fase:

La escuadra de Fénix Esports tiene un sólo cambio, pero en la parte técnica ya que su anterior coach Waiffer deja la agrupación para ser reemplazado por Microkw. También GladiuZ, uno de los jugadores de la academia de Fénix, llega a modo de suplente, dejando la escuadra titular a manos de Xigmaz, Morphed, P1xie, Luxor y Bope.

Por su parte, Atheris Esports incluye entre sus filas a Rovi, quien se va de préstamo al equipo de GGE que estará participando en la Liga Six en las copas de comunidad, dejando a las serpientes intactas en la titularidad de cara al comienzo de la siguiente fase del campeonato.

El equipo de México Esports Team (MeT) realiza varios cambios en sus alineaciones ya que Dfult, LethalGamage y su coach se van, mientras que DotDash ahora será suplente. Se suman Ale11 y Gabo a modo de préstamo por parte de Chivas Esports.

Entre tanto, Six Karma no tiene mucho movimiento, aunque Harry se va indefinidamente como jugador profesional y Fungi, ex jugador de los anteriores campeones regresa después de un tiempo de inactividad.

La escuadra de los caballeros de Overknight solamente cambia a su coach Xyro, quien se va a un equipo de Liga Six, por Luke, proveniente de los xolos de MeT.

Kingdom Gaming saca de su escuardra a Cerberus y Clerici para darle la bienvenida a August que asciende de Liga Six y comienza su camino en el máximo circuito mexicano.



La agrupación que se beneficia con los cambios de Kingdom Gaming es justamente Chivas Esports. Primero se despiden de Gabo y posteriormente le dan la bienvenida al ex-integrante de Kingdom Gaming: Cerberus, quien anteriormente ya había vestido los colores rojiblancos en temporadas anteriores.

La segunda fase de la contienda no solamente marca el regreso del Campeonato Mexicano de Tom Clancy’s Rainbow® Six Siege 2021, ya que también ha dado inicio la tercera etapa en las copas semanales de la Liga Six, torneos abiertos para la comunidad con una bolsa acumulada de $40,000 MXN.

Cabe mencionar que los equipos mejor posicionados durante la Liga Six podrán competir contra los 5 últimos lugares del Campeonato Mexicano a partir del 29 de julio y participarán por una bolsa acumulada de $100,000 MXN. Claro que no hay que olvidar que los dos mejores equipos de México participarán en el torneo Elite Six en contra de agrupaciones de Brasil y Sudamérica, con el objetivo de llevarse la oportunidad de participar en el Six Major de agosto y ganar diversos premios.

Vive la emoción de la edición 2021 del Campeonato Mexicano de Tom Clancy’s Rainbow® Six Siege todos los sábados y domingos a partir de las 18:00 horas hora del centro de México, sintoniza todas las partidas en https://www.twitch.tv/rainbow6latam y no pierdas detalle.

Para más información sobre Tom Clancy’s Rainbow Six Esports, visita https://www.ubisoft.com/es-mx/esports/rainbow-six/siege y síguenos en https://twitter.com/R6esportsLATAM y https://www.instagram.com/r6esportslatam/.

Para conocer lo último de todos los juegos de Ubisoft®, visita https://www.ubisoft.com/es-mx/.