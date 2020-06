Arcane: serie animada de Riot Games

Riot Games, anunció que debido a la pandemia, el desarrollo creativo y producción de la serie animada Arcane retrasa el lanzamiento de la serie hasta el 2021.

Debido a la pandemia de COVID-19, Riot Games anunció que desafortunadamente, se pospondrá el lanzamiento mundial de su primera serie animada, Arcane, hasta el 2021.

Con la seguridad y bienestar del equipo y socios de este proyecto en mente, la compañía explicó que el nuevo plan es lanzar Arcane en 2021, anunciando novedades en los canales oficiales de la compañía para noticias más detalladas conforme vaya acercándose la fecha.

En una nota publicada a través de sus canales oficiales, Riot Games reconoció a Fortiche, quienes no han dejado de hacer todo lo posible para avanzar con el desarrollo de Arcane, sin embargo, el desarrollo creativo y la producción son difíciles, en especial en un mundo en el que no se puede trabajar con los colaboradores en persona y las videollamadas, aunque útiles, en realidad no se comparan con estar en el mismo espacio y lograr que la energía creativa fluya. Estos problemas, combinados con las dificultades técnicas que implica la producción a nivel internacional, se convierten en un dilema mucho más grande.

A pesar de la pandemia, Riot Games lanzó este año VALORANT, el primer juego de disparos con un universo nuevo, y, de igual manera, Legends of Runeterra, el primer juego multiplataforma (PC y móvil) nuevo hace unos pocos meses. Así que, aunque el anuncio del retraso en el lanzamiento de Arcane es algo decepcionante; la compañía mantiene su compromiso de ser transparente con la comunidad acerca de los nuevos proyectos, Arcane se está convirtiendo en una historia increíble y será compartida con el público tan pronto como sea posible.