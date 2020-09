Aprende Institute lanza nueva oferta de las tendencias de microlearning

La compañía edtech Aprende Institute anunció el despliegue de una nueva propuesta educativa que integra metodología innovadora basada en las últimas tendencias en microlearning y pedagogía. Busca proporcionar una experiencia de aprendizaje personalizada, interactiva y multiherramientas, que atienda los retos y aprendizajes que deja la pandemia y el periodo de aislamiento, y una oferta eficaz de educación en línea dirigida a aquellos que buscan aprender un oficio o habilidad vocacional para tener una vía de ingreso extra.

A raíz de la pandemia, el aprendizaje online tuvo un impulso sin precedente, según las proyecciones de Statista, la industria del e-learning superará los $243 mil millones para 2022 debido a la rápida afluencia de usuarios causada por el confinamiento.

De acuerdo con la edtech, una de las principales problemáticas con los cursos que comenzaron a surgir en medio de la pandemia, tanto en plataformas especializadas como en redes sociales, es que se limitaron a trasladar una experiencia de clase física a una transmisión digital, con una persona hablando ante una cámara o diapositivas para ser observadas por el estudiante con interacción mínima o nula tanto con el profesor como sus compañeros; además del uso poco efectivo y una experiencia fragmentada en las herramientas de apoyo.

“Esta experiencia pierde el interés de las personas, ya que puede ser aburrido y poco motivante; no son atractivos para los estudiantes que optarán por dejar el curso inconcluso o no procesar lo aprendido; deja de considerar varios escenarios para personas que aprenden de forma distinta, y muchas veces no está conectada con otros intereses, es importante la tecnología, pero todavía más tener detrás una metodología pedagógica que realmente la aproveche y potencie” menciona Julián Cardona, Director de Crecimiento de Aprende Institute.