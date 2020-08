4 apps que te ayudarán a tener un regreso a clases 100% digital

Descarga estas apps para este regreso a clases y descubre nuevas formas de aprender, estudiar y ¿por qué no? también de divertirte en casa.

Por desgracia, levantarse tarde, compartir memes todo el día o desvelarse viendo videos cortos no es un estilo de vida que dure para siempre, pues ha llegado el momento de alistar nuestros dispositivos e iniciar sesión en nuestra nueva aula de clases.

Sin embargo, este año será diferente, pues definitivamente estaremos conectados la mayor parte del tiempo al mundo virtual, razón por la cual te compartimos cuatro apps que te ayudarán a tener un regreso a clases 100% digital; desde herramientas para hacer tus tareas y mantenerte al tanto de las mejores tendencias de internet, hasta aplicaciones que te ayudarán a ahorrar bastante tiempo.

Apps para este regreso a clases

1. Canva

Como en todo ciclo escolar, no pueden faltar los famosos mapas mentales, infografías o portadas para tus cuadernos o tareas. Con Canva, no necesitas ser un diseñador profesional para darle una presentación de 10 a todos tus proyectos escolares. Cuenta con miles de elementos gráficos, templetes e imágenes gratuitas que te ahorrarán muchísimo tiempo y te harán dejar de usar esas herramientas old school como Word o PowerPoint. Sin duda, Canva le dará una nueva cara a tus slides.

2. Powtoon

Es muy probable que nuestras exposiciones individuales o por equipos también se trasladen al mundo digital. Esta app de comunicación visual te ayudará a darle la vuelta a todas tus presentaciones, pues te permite añadir diferentes tipos de transiciones, música, videos, voice notes, e incluso puedes animar diferentes elementos que te ayudarán a hacer más atractivo y dinámico tu tema.

3. Likee

Aunque en este inicio de ciclo debemos estar muy concentrados en nuestras clases, es verdad que también necesitamos contar con nuestros 5 minutos de break, para ello, Likee, la app líder para la creación y edición de videos cortos, es una excelente alternativa para pasar el rato, ya sea viendo clips o creando tu propio contenido para conectar con millones de personas en todo el mundo demostrando tu talento o aquellas habilidades aprendidas durante la cuarentena. Con esta app, será imposible que te pierdas las mejores tendencias y memes de internet, pues hay un sinfín de historias por descubrir cada día, desde los mejores videos de tiernos gatitos que te harán decir ‘awww’, hasta los avances de los próximos estrenos cinematográficos.

4. Monday

Adaptarse a los diferentes horarios del nuevo formato escolar, puede ser todo un reto. Por esta razón, mantenerse organizado será una de las habilidades más indispensables de este periodo. Por suerte, Monday cuenta con una modalidad gratuita para estudiantes que te ayuda a simplificar la organización de tus clases o tareas a lo largo del día. Además, te permite colaborar con tus compañeros de clase, y te mantiene al tanto de tus actividades extracurriculares, así como establecer horas y fechas límite para cada una de ellas.

Cortesia: Monday.com

Ya no hay pretexto para no querer regresar a clases. Descarga estas apps y descubre nuevas formas de aprender, estudiar y ¿por qué no? también de divertirte en casa en este nuevo ciclo escolar tan peculiar, pero no por ello menos especial.