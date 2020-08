Apps que pueden ayudarte a descubrir el tono perfecto de lipstick para ti

Algunas celebrities han llevado a otro nivel las tendencias gracias al color de su lipstick ¡apps que te pueden ayudar a descubrir el tono perfecto para ti!

El verano es la época en donde nuestros artistas favoritos y celebridades lucen las tendencias que inspiran nuestros looks, sin embargo, este 2020 cuatro celebridades han demostrado que el uso de cubrebocas no es pretexto para no tener unos labios de diez, por lo que han robado miradas gracias al color de su lipstick.

Apps de belleza

¿Lo mejor? Es que ahora existen herramientas como el feature Makeup de la app líder de videos cortos, Likee, con las cuales podrás recrear virtualmente estos y más looks diferentes antes de gastar tu preciado maquillaje.

Con este tip en mente, descubre qué color de lipstick de estas cuatro estrellas del verano, es el ideal para tu próximo look:

Paulina Goto, colores brillantes y divertidos

Sin duda una de las niñas más guapas y talentosas de México. Este verano conquistó a todos con su sesión en Abbey Road Studios, en donde además de un outfit increíble, ha sorprendido a sus fans con colores bastante vivos en sus labios. Por ello, si quieres lograr una apariencia divertida, prueba con tonos explosivos como este Rouge Coco Gloss.

Fuente: Instagram @paulinagoto

El equilibro perfecto de Natalie Portman

Aunque ha reaparecido para dar a conocer su próximo proyecto deportivo con una imagen súper relajada, Natalie sabe como mantener el equilibrio entre lo profesional y lo casual en su maquillaje. Para ello ha utilizado un tono tostado Almost Bare que hace juego perfecto con su jersey. Sigue este consejo e intenta combinar tus prendas favoritas con diferentes colores en tus labios.

Fuente: Instagram

El rojo seductor de Camila Sodi

Desde su regreso a la TV no hemos parado de verla con distintos looks. Sin embargo, no podemos quitarnos de la cabeza su interpretación de Rubí, en donde el color carmín de sus labios lo es todo. Por tanto, si lo que buscas es algo más atrevido, prueba con los distintos tonos en rojo como el Wild Cherry que ofrecen los beauty filterspara lograr ese efecto seductor.

Taylor Swift y los colores suaves

La estrella pop ha regresado con un álbum lleno de canciones súper chill y con una onda indie, por lo que se ha mostrado al público con una imagen mucho más sencilla, fresca y hogareña. Por lo mismo, Swift ha apostado por colores suaves en su look, al estilo de este Powder Kiss, el cual puedes probar para un plan como un maratón de películas en casa.

Fuente: Universal Music

Ahora tienes cuatro ideas en tendencia para tu próximo look de verano, las cuales puedes probar antes de comprar o gastar de más en makeup. No dejes de experimentar con todo tipo de colores o filtros para crear un maquillaje increíble, ni de compartir con el mundo entero lo increíble que luces.