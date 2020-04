Apps divertidas ahora que estarás en casa

¡Las apps que merecen toda tu atención ahora que estarás en casa! Estas apps divertidas te ayudarán a pasar este tiempo en casa facilmente.

Conoce estas apps divertidas, ya que estar en tu casa todo el tiempo puede no ser la idea más divertida del mundo. Las ganas de salir son incontrolables, pero eso no significa que tu propio hogar no pueda convertirse en el lugar de aventuras y sonrisas que siempre has creído, pero ahora con una ventaja… ¡la tecnología móvil!

Apps entretenimiento y divertidas

Te recomendamos las siguientes apps divertidas que te ayudarán a pasar este tiempo en casa más fácilmente:

1.- Tik Tok.

Tal vez has notado que en los últimos días las redes sociales se han inundado de vídeos cortos. Si buscas dar rienda suelta a tu creatividad desde la comodidad de tu casa, deberías probar la plataforma de vídeos cortos líder en el mundo. Es muy intuitiva y fácil de usar, porque en cuestión de segundos harás videos divertidos.

2.- GoPro App

Lo maravilloso de esta aplicación es lo fácil que es usarla y lo mucho que puedes hacer con tus vídeos y fotos. Es como tener un pequeño estudio de edición en tus manos para editar todo tipo de imágenes, aunque no hayan sido tomadas por una cámara GoPro. De hecho, aquí podría ser de donde viene tu primer video exitoso de TikTok. Además, la marca lanzó la campaña #HomeProChallengue para que los usuarios den rienda suelta a toda su imaginación desde la comodidad de su hogar y esta aplicación es una herramienta efectiva para lograrlo.

3.- Strendus

¿Alguien dijo juegos? Esta es la plataforma de entretenimiento en línea más segura y divertida de México que cuenta con más de 4K títulos.

4.- Pinterest

Llamada un banco de ideas, esta aplicación ha ayudado a millones de personas a hacer lo que más les gusta a través de la inspiración. Desde artesanías, arte, recetas, maquillaje hasta moda, Pinterest es perfecta para aquellos que quieren mantener su imaginación en marcha.

5.- Marco Polo

Existen cientos de redes sociales y video-chats, pero ninguno hace contacto con sus seres queridos tan íntimo y divertido como éste a través de una innovadora mecánica de interacción. Se describen a sí mismos como la mejor manera de mantenerse en contacto con la gente que más importa.

¡Te invitamos a que pruebes las siguientes apps divertidas!

Para más información acerca de GoPro, por favor visita www.gopro.com o síguelos en sus redes:

#GoPro #GoProMX