Apetoi dentro de las 100 mejores Startups del 2020 en Silicon Valley

A tan solo unos meses de llegar al mercado mexicano, Apetoi se convierte en una de las 100 empresas emergentes en Startup Grind de Silicon Valley, la comunidad de startups independiente más grande del mundo que se encarga de educar y conectar a más de 3 millones de emprendedores provenientes de al menos 600 ciudades.

En este contexto, anualmente se realiza “La Conferencia Global de Startups Grind”, la cual se llevó a cabo en febrero y estuvo dirigida a las nuevas compañías que innovan en su sector con un entorno diferente al de cualquier otra. En este evento se dieron cita miles de proyectos para compartir actividades dinámicas, participar en rondas de inversión y acceder a recursos invaluables a cargo de directivos y líderes del sector.

“Para nosotros es un honor haber sido seleccionados como uno de los proyectos más innovadores entre miles de solicitudes recibidas. Además, representar a México es una gran responsabilidad que pretendemos enfrentar con compromiso y respeto por este país que nos ha abierto las puertas”, expresa Armando Goncalves, CEO de Apetoi.

Una promesa tecnológica

No es el único reconocimiento que la empresa ha recibido, pues también ha participado en eventos de tecnología de renombre internacional, como es el caso del World Mobile Congress en Barcelona o la red de innovación 4 Years From Now, la cual alberga a un selecto grupo de empresarios con la finalidad de facilitar la conexión entre emprendedores e inversionistas potenciales.

Armando Goncalves, es un emprendedor con estudios en Ingeniería en Telecomunicaciones por parte de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, quien además cuenta con un master en Data Science en Spain Business School. Cabe destacar sus nominaciones en 2017 y 2018 como uno de los “Innovadores menores de 35 años en Latam”, en los MIT, premios que abarcan una amplia gama de campos que van desde la tecnología, energía, transporte y comunicaciones hasta el internet.

Acerca de Apetoi

Apetoi, “tu amigo”, es la comunidad web de profesionales verificados para el hogar y la oficina más innovadora en América Latina. La plataforma cuenta con más de 30,000 clientes satisfechos desde su creación en 2015. Sus estándares de alta usabilidad digital y sus lineamientos de seguridad la han posicionado como la opción más sencilla, rápida y económica para la reparación y mantenimiento de un inmueble.

A través de su página web www.apetoi.com.mxo al descargar la app disponible para Android y iOS se puede acceder a cientos de profesionales verificados y altamente preparados en servicios de línea blanca, plomería, carpintería, electricidad y cerrajería.

