Anuncian las fechas de la gran final del Just Dance M.A.C Challenge

Ubisoft, de la mano de M.A.C Cosmetics, patrocinador oficial del torneo: Just Dance M.A.C Challenge, se encargará del evento que será del 20 y 21 de marzo.

Hoy, Ubisoft y M∙A∙C Cosmetics anuncian las fechas de la Gran Final Latinoamericana del Just Dance M.A.C Challenge evento en el que los campeones de Brasil, Chile, Argentina, Perú, Colombia y México se enfrentarán para demostrar quienes son los máximos Just Dancers de la región.

Los días 20 y 21 de marzo, la ciudad de São Paulo será la sede de la gran final del Just Dance M.A.C Challenge LATAM, que definirá al campeón y campeona latinoamericanos de Just DanceⓇ, el juego de baile más popular del mundo*, con más de 120 millones de jugadores.

El evento, resultado de la asociación sin precedentes entre Ubisoft y M.A.C Cosmetics, una marca que nació entre bastidores y que es una autoridad mundial en maquillaje de alto rendimiento, tiene lugar en São Paulo con dos representantes de cada país participante: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

Aynne Allana y Tiago Silva de Brasil

Taina Paredes y Diego Hormázabal de Chile

Vanesa Coelho y Franco López de Argentina

Bryan Luján y Karina Anaya de Perú

Julián Berón y Carolina Ramírez de Colombia

Andrea Rodríguez y Eduardo Calderón de México

Tras una serie de emocionantes fases eliminatorias del Just DanceⓇ M∙A∙C Challenge, cargadas de la energía y colores de Just DanceⓇ 2020 y M∙A∙C Cosmetics, se definieron a los campeones varonil y femenil de cada país participante. Ahora, la competencia será en formato mejor de tres canciones, tanto para la rama varonil como la rama femenil y en modo doble, es decir, dos competidores bailarán al mismo tiempo en el escenario. Para definir a los mejores Just Dancers de Latinoamérica, los jugadores comenzarán la contienda el viernes en partidas cuyas victorias se definirá exclusivamente por la puntuación del juego. El sábado, los cuatro mejores participantes de la etapa anterior de cada categoría participarán en las semifinales. Adicional a ello, tres jurados técnicos votarán por sus favoritos y podrán cambiar el resultado definido por el juego.

En la final, la dinámica se repite entre los ganadores de las semifinales, y los campeones de ambas categorías recibirán un trofeo y el título de Embajador de Just Dance, reconocido globalmente por Ubisoft y los estudios del juego en todo el mundo.

«La primera edición del torneo latinoamericano de Just Dance es un momento emblemático para Ubisoft, ya que es el resultado de una asociación disruptiva con M.A.C. Cosmetics, capaz de generar un gran impacto y compromiso con la comunidad. Seguiremos proporcionando momentos inolvidables a nuestros jugadores con eventos que mezclen juegos, fiesta y competición», explica Bertrand Chaverot, director de Ubisoft para América Latina.

Para Julia Kahn, Directora de Marketing para América Latina de M.A.C. Cosmetics, «la asociación de estas dos marcas representa una sinergia de valores. M.A.C. siempre ha celebrado la diversidad y la individualidad, contemplando todas las edades, grupos étnicos y géneros. Por lo tanto, creemos que la asociación va más allá, trayendo amor propio y confianza en sí mismos a todos», agrega.

Las autoridades del mundo de la danza marcan su presencia como jurados

El jurado del Just Dance M.A.C. Challenge será estrictamente técnico. Compuesto por bailarines profesionales y especialistas del mundo de la danza, sus evaluaciones serán decisivas en la elección de los ganadores del concurso. Conócelos a continuación:

Yudi Tamashiro

Excelente bailarín de Street Dance, presentador de televisión y cantante, se dio a conocer en 2005, cuando dirigió el espectáculo Bom Dia & Cia, en SBT. Ha ganado varios campeonatos de Hip Hop y Break Dance.

Fabiana Terra

Directora y profesora de Cia Terra, Academia de Danza, en São Paulo, tiene 25 años de formación en baile de salón y experiencia en ballet clásico, gimnasia olímpica y trampolín acrobático.

Izabela Leite

Bailarina licenciada en Educación Física, coreógrafa e influencia digital, forma parte de la Compañía Daniel Saboya y lleva siete años impartiendo clases de danza.

Transmisión en vivo de la competencia

¡No pierdas detalle y apoya a tus Just Dancers favoritos! Sigue la transmisión en vivo en el canal oficial de YouTube de Ubisoft y en los perfiles de Facebook de Ubisoft México y Ubisoft Sudamérica a partir de las 12:00 hrs. (hora del centro de México) y hasta las 3:00 pm (hora del centro de México) los días de la competencia.

Únete a la conversación y mantente al tanto de todos los detalles de este gran evento en nuestras redes sociales oficiales en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, además de la cuenta oficial de Instagram de Just Dance Latam.

Para conocer lo último de todos los juegos de Ubisoft, visita https://www.ubisoft.com/es-mx/