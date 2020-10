¡Celebra 5 años de Rock Band 4 con canciones gratis!

Ya pasaron 5 años desde el lanzamiento de Rock Band 4. Es increíble el crecimiento que Rock Band 4 ha tenido durante estos años.

by Daniel Sussman, director de productos de Harmonix Music Systems

¡Guau! Ya pasaron 5 años desde el lanzamiento de Rock Band 4. Es increíble el crecimiento que Rock Band 4 ha tenido durante estos años. Agregamos funciones, nuevas opciones de modificación de personajes y, por supuesto, cientos de canciones. Hemos completado 17 Temporadas de Rivals, nuestro modo multijugador competitivo. Organizamos fiestas, tocamos en festivales y disfrutamos de hermosas veladas con familiares y amigos y nada de eso hubiera sido posible sin el apoyo de nuestra increíble y apasionada comunidad. Así que, ¡muchas gracias! Encuéntralo en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México).

¡Tenemos grandes sorpresas para ti!

Para celebrar nuestro 5° aniversario, queremos obsequiarte algo, un paquete gratuito de DLC que presenta cuatro bandas locales que amamos con todo nuestro corazón. Blame it on Whitman es de Boston, nuestra ciudad natal, y nos encantan las voces a todo volumen y los ritmos emo y punk optimistas de su canción Some1Else. Radio Compass es de Salem, Massachusetts. Hogar de los juicios de brujas de Salem y de varios empleados de Harmonix que no son brujas (estamos muy seguros). La poderosa banda encabezada por mujeres nos trae Run with You, una canción que seguramente se quedará en tu cabeza por varios días. Al sur, en Rhode Island, reside la maravillosa gente de Ravi Shavi. Su canción, Masquerader, tiene un sonido retro único que se mezcla con la nueva ola del que simplemente nunca es suficiente. Para completar el paquete, Stevie Sees de Toad and the Stooligans de Rhode Island. Repleto de una melodía pegadiza, una sección de trompeta vibrante y emocionantes riffs, Stevie Sees seguramente será de tus favoritas.

Aún hay más

En cuanto a lo que sigue para Rock Band 4… aún hay mucho más por venir. Nos estamos preparando para algunas sorpresas de aniversario más esta semana y un flujo constante de música nueva, temporadas y más durante las próximas semanas y meses. ¡Nuevamente, queremos agradecerte por tu apoyo y esperamos acompañarte durante mucho tiempo! Encuéntralo en Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México).