Amplified 2021: fin de semana de Endless gratis, nuevos DLC y más

Como parte de "Amplified 2021", una celebración del décimo aniversario de Amplitude, organizan un fin de semana gratuito.

Cada enero, nos reunimos y celebramos el aniversario de la fundación de Amplitude Studios. Hasta ahora hemos llamado a este evento «el Día Endless», pero con HUMANKIND, nuestro juego de estrategia histórica por turnos que saldrá pronto, hemos decidido cambiar el nombre del evento a AMPLIFIED, para que todos nuestros diferentes títulos puedan ser incluidos. Además, este año es muy especial, porque es el ¡décimo aniversario del estudio!.

Amplified 2021

Para celebrarlo, hemos organizado un evento hasta el 24 de enero, que incluirá contenido nuevo y un fin de semana gratuito.

Esto es algo de lo que hemos planeado:

DEFINITIVE EDITIONS DE ENDLESS + PRE-ORDENA NUEVOS DLC MENORES

¡Hoy estamos emocionados de lanzar Definitive Editions para los juegos Endless! También presentamos el nuevo logotipo de Endless™Universe con un tráiler de la franquicia de Endless™Universe y lanzamos pre-órdenes de 2 nuevos DLC. Estos paquetes enfocados en misiones son perfectos para los amantes del universo Endless que quieran sumergirse más en su historia:

Endless Space 2™ – Dark Matter: 12 nuevas misiones que ven el Endless Universe desde el fondo de los eventos y descubrimientos que, en ocasiones, han sido realmente oscuros…

Endless Legend™ – Monstrous Tales: 20 nuevas historias enriquecidas con monstruos y mitos de las profundidades de la tan misteriosa como amenazante historia de Auriga; un tapiz de amigos y enemigos, esperanza y horror.

JUEGA TODOS LOS JUEGOS ENDLESS GRATIS ESTE FIN DE SEMANA

Así es, desde ahora hasta el lunes a las 10 AM PST, prueba Endless Space 2, Endless Legend y Dungeon of the Endless gratis en Steam.

Si te diviertes y quieres mantener los juegos para siempre, ¡tienen hasta un 75% de descuento!

EL VIERNES 22 DE ENERO ES EL DÍA DE HUMANKIND

Si la estrategia histórica es lo tuyo, también tenemos planeado un contenido especial sobre HUMANKIND. Durante nuestra transmisión de HUMANKIND de 17:00 a 19:00 CET el día 22, habilitaremos los drops de Twitch. ¡Podrás recopilar avatares en el juego de tus streamers favoritos viendo un total de una hora de transmisión!

Mañana también lanzaremos el video HUMANKIND Feature Focus sobre Avatar AI. En HUMANKIND, cada avatar tendrá su propia personalidad, configurable por el usuario. Luego, puedes compartirlo con tus amigos para que puedan jugar contra ti incluso cuando no estés conectado.

MÁS FREEBIES DISPONIBLES EN GAMES2GETHER

Los jugadores también están invitados a crear una cuenta gratuita en nuestro sitio de creación conjunta de juegos Games2Gether y obtener los siguientes obsequios, cortesía de nosotros y de SEGA®.

Virtua Fighter 2 (¡Juego gratis!)

Libro de ilustraciones de Endless Space 2

Fondos de pantalla de HUMANKIND

Para más información de Amplified 2021: https://store.steampowered.com/developer/AmplitudeStudios