AMD lanza los procesadores de escritorio Ryzen 5000

AMD anuncia procesador para gaming más rápido con la nueva línea de Procesadores de Escritorio AMD Ryzen Serie 5000, impulsada por la arquitectura “Zen 3”.

AMD (NASDAQ: AMD) presentó el anticipado portafolio de Procesadores AMD Ryzen 5000, impulsados por la nueva arquitectura “Zen 3”. Ofreciendo hasta 16 núcleos, 32 hilos y 72 MB de caché en su versión tope de gama, el AMD Ryzen 9 5950X, la serie 5000 de Procesadores AMD Ryzen para escritorio dominan en cargas de trabajo con muchos subprocesos y eficiencia energética, mientras que el procesador AMD Ryzen 9 5900X ofrece hasta un aumento generacional del 26% en el rendimiento de juegos. Con mejoras significativas en el núcleo, incluyendo un complejo arreglo unificado de 8 núcleos con acceso directo a 32 MB de caché L3, la nueva arquitectura de núcleo “Zen 3” de AMD brinda un salto generacional del 19% en el incremento de instrucciones por ciclo (IPC, por sus siglas en inglés), el más alto desde la introducción de los procesadores “Zen” en 2017.

“Nuestro compromiso con cada generación de procesadores Ryzen ha sido para construir los mejores procesadores para PC en el mundo. La nueva serie de Procesadores AMD Ryzen 5000 para escritorio extiende nuestro liderazgo en IPC, eficiencia energética, desempeño de un solo núcleo, multi núcleo y gaming”, dijo Saeid Moshkelani, vicepresidente senior y gerente general de la unidad de clientes de AMD. “Hoy estamos extremadamente orgullosos de cumplir con lo que nuestra comunidad y nuestros clientes esperan de los Procesadores Ryzen: rendimiento dominante tanto multi núcleo como de núcleo individual, así como un auténtico liderazgo en gaming, todo dentro de un amplio ecosistema de tarjetas madre y chipsets que están habilitados de forma inmediata para los Procesadores de Escritorio AMD Ryzen Serie 5000”.

Procesadores de Escritorio AMD Ryzen Serie 5000

Incluyendo un incremento destacado del 19% en IPC contra la generación anterior en cargas de trabajo en PC, la arquitectura “Zen 3” lleva el desempeño en creación de contenido y gaming a un nuevo nivel. La arquitectura “Zen 3” reduce la latencia resultante de la rápida comunicación entre el núcleo y la caché, duplicando la caché L3 de acceso directo por cada núcleo mientras entrega hasta 2.8 veces mayor rendimiento por watt que la competencia.

El producto tope de gama, AMD Ryzen 9 5950X de 16 núcleos, ofrece:

El rendimiento de un solo hilo más alto que cualquier procesador de juegos para escritorio.

El mayor rendimiento de múltiples núcleos de cualquier procesador de juegos para escritorio en un socket de CPU convencional.

El AMD Ryzen 9 5900X de 12 núcleos ofrece la mejor experiencia de juego al ser:

En promedio, un 7% más rápido que la competencia en juegos de 1080p en títulos de juegos seleccionados.

Aproximadamente un 26% más rápido en juegos de 1080p en títulos seleccionados frente a la generación anterior.

Línea y disponibilidad de Procesadores de Escritorio AMD Ryzen 5000

Las motherboards de la serie AMD 500 podrán utilizarse con los Procesadores de Escritorio AMD Ryzen Serie 5000 con una simple actualización de BIOS. Este amplio soporte y preparación del ecosistema incluye más de 100 modelos de placas base de la serie AMD 500 de los principales fabricantes de tarjetas madre. Se espera que los Procesadores de Escritorio AMD Ryzen Serie 5000, anunciados hoy, estén disponibles para su compra a nivel mundial el 5 de noviembre del 2020.

Paquete de juegos AMD Ryzen Equipado para ganar

El programa del paquete de juegos AMD Ryzen Equipped to Win está de vuelta con el próximo y esperado capítulo de la serie Far Cry®, Far Cry® 6. Los clientes que compren un Procesador de Escritorio AMD Ryzen 9 5950X, AMD Ryzen 9 5900X o AMD Ryzen 7 5800X entre el 5 de noviembre y el 31 de diciembre de 2020 podrán recibir una copia gratuita de Far Cry® 6 Standard Edition – PC digital cuando se lance. Además, los clientes que compren un Procesador de Escritorio AMD Ryzen 9 3950X, AMD Ryzen 9 3900XT o AMD Ryzen 7 3800XT entre el 20 de octubre y el 31 de diciembre de 2020 también recibirán una copia gratuita de Far Cry® 6 Standard Edition – PC digital.10