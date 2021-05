Amazon México tendrá miles ofertas durante el Hot Sale 2021

Hot Sale 2021, los dispositivos de Amazon como Echo Show 8 y 5, Kindle, Echo Dot y Ring Video Doorbell contarán con descuentos especiales,

Amazon México está listo con miles de ofertas para todos sus clientes durante Hot Sale 2021, el evento anual de ventas en línea a realizarse del 23 al 31 de mayo. Los clientes podrán disfrutar de descuentos en todas las categorías de la tienda, además de envíos gratis y rápidos en millones de artículos con la membresía Amazon Prime.

Amazon Hot Sale 2021

Entre los productos con ofertas en el Hot Sale de Amazon, se encuentran algunos de los más vendidos en la tienda o marcados como favoritos por los clientes, por ejemplo, los dispositivos Amazon Echo Dot de tercera y cuarta generaciones; Echo Show 5 y 8, primera generación; Ring Video Doorbell y Kindle.

Adicionalmente, freidoras de aire, aspiradoras robot, teléfonos inteligentes y gadgets de última generación, colchones, electrodomésticos, cámaras, juguetes, accesorios para gaming y artículos de moda, también serán parte de las atractivas promociones.

Las pequeñas y medianas empresas también participarán, por lo que es recomendable asomarse a las tiendas de PyMEs, Hecho a Mano, Shark Tank México y Marcas Mexicanas, que ofrecen una gran variedad de opciones por parte de empresas y diseñadores mexicanos.

Algunas de las ofertas de Hot Sale en Amazon México, vigentes del 23 al 31 de mayo 2021.

Electrónicos: Hasta 40% de descuento en televisiones, proyectores, dispositivos de streaming, audífonos, smartphones y cámaras fotográficas de las marcas Samsung, LG, ViewSonic, Chromecast, Hisense, Bose, Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola, ZTE, Sony, Nikon, DJI, Fujifilm y Wyze.

Moda: Hasta 30% de descuento en ropa cómoda, accesorios y ropa para niños y bebés de las marcas Skechers, Puma, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Flexi, Simple Joys by Carter's, Baby Creysi, Levi's y Skiny.

Amazon Basics : Hasta 50% de descuento en cables, accesorios, baterías y bocinas.

Deportes : Hasta 40% de descuento en accesorios, ropa y calzado deportivo, así como equipo para entrenamiento de las marcas Nike, Adidas, Under Armour, Puma, ASICS, Skechers, Charly, Columbia, Sunny Health, Bowflex, Proform, Weslo, Schwinn, Synergy, Reebok, Horizon y BalanceFrom.

Bebidas: Hasta 30% de descuento en cervezas, vinos y licores de las marcas Modelo, Heineken, Cuervo y Don Julio. Evita el exceso.

Cocina: Hasta 30% de descuento en electrodomésticos de las marcas Cheffman, Black + Decker, Hamilton Beach, Midea, Mabe y Krups.

Juguetes: Hasta 30% de descuento en juguetes de las marcas Funko, Distroller y Playmobil.

Mascotas: Hasta 30% de descuento en comida para mascotas y accesorios de las marcas Nupec, Hill's, Ganador, Pro Plan, Dog Chow, Cat Chow, Felix, Instinct, Minino Plus.

Videojuegos: Hasta 45% de descuento en accesorios para videojuegos de las marcas Sony, Multi-BrandHORI, LucidSound, PowerA y Razer.

Relojes inteligentes. Hasta 50% de descuento en las marcas Huawei, Garmin y Samsung.

Amazon Hecho a Mano: Hasta 20% de descuento en artesanías mexicanas, hasta 30% de descuento en sillas Acapulco y en joyería de autor.

Para los fans de Alexa y de los dispositivos Amazon, también habrá atractivos descuentos:

Agrega un timbre inteligente a la puerta principal de tu casa con Ring Video Doorbell 1 o Ring Video Doorbell 3, ambos con hasta 20% de descuento. También puedes optar por Floodlight Cam, una cámara de seguridad con sensor de movimiento, luces de exterior, audio y sirena de alarma, con hasta 10%.

Si eres amante de la lectura aprovecha más de 20% de descuento en Kindle.

Cómo prepararse mejor para Hot Sale 2021.

Lo primero es estar registrado en Amazon, para ello únicamente basta con descargar la App o abrir la página Amazon.com.mx y registrarse con un correo electrónico. Una vez hecho el registro, iniciar la cuenta de Amazon México y buscar las ofertas y promociones del día en cualquiera de las más de 20 categorías.

Al encontrar el artículo que se quiere comprar basta con seleccionar el botón “Agrégalo a tu carrito”, y luego dar clic en “Proceder al Pago”, donde se podrá revisar la dirección de envío, método de pago y detalles del pedido. Finalmente se debe dar clic en “Confirmar tu pedido” y esperar a recibirlo en la dirección indicada. Amazon ofrece envíos gratuitos para pedidos de $299 o más, o con la membresía Amazon Prime se tiene acceso a envíos gratis y rápidos en millones de productos.

Opciones de pago y wish lists

Todos pueden aprovechar las mejores ofertas de Hot Sale en Amazon México, pues no es necesario contar con tarjeta bancaria, ya que también se pueden hacer pagos en efectivo a través de las tiendas Oxxo, o mediante las opciones de Amazon Recargable, Amazon Cash, tarjetas de regalo, y tarjetas de regalo digital.

También se puede hacer una wish list o lista de productos deseados y compartirla con quien se desee. Una wish list sirve para tener a la vista aquellos productos que son de interés y que se contempla adquirir. Para crear una wish list se debe ingresar a Cuenta y Listas y seleccionar Crear una Wish List y colocarle un nombre para identificarla, para después agregar todos los productos que se desee adquirir en un futuro.

Amazon Prime también es para Todos.

Ya es posible pagar la membresía Amazon Prime en efectivo con tarjetas de regalo Amazon, las cuales pueden adquirirse en miles de establecimientos como OXXO, 7-Eleven, Circle K, Chedraui, entre muchos otros. Con Amazon Prime es posible disfrutar de Hot Sale con envíos gratis y rápidos en artículos marcados como Prime. Además, con Amazon Prime hay acceso ilimitado al servicio de streaming de Prime Video, con miles de películas, series de TV, documentales y contenidos únicos y multipremiados; también a 2 millones de canciones sin anuncios y miles podcasts con Amazon Music, así como a juegos y botines exclusivos junto con una suscripción mensual a un canal de Twitch, gracias a Prime Gaming.

