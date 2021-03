Amazon México crea Colectivo, un proyecto de moda más sustentable

Amazon México crea Colectivo, la primera tienda digital donde podrás encontrar productos exclusivos y por tiempo limitado de reconocidas marcas.

Reforzando su compromiso de continuar apoyando a las marcas mexicanas, Amazon México crea Colectivo, la primera tienda digital donde podrás encontrar productos sustentables y exclusivos, por tiempo limitado de reconocidas marcas y diseñadores mexicanos.

Colectivo de Amazon México

Colectivo promueve la moda responsable, evitando la sobreproducción y reduciendo la generación de residuos, debido a sus cantidades limitadas y únicamente bajo pedido.

Para su lanzamiento, Amazon México presenta dos colecciones de accesorios de piel hechos a mano y Zero-Waste: «Vasija» del diseñador mexicano Kris Goyri; y «Le Voyage», co-creada por la diseñadora, influencer y stylist, Fer Millán.

La tienda Colectivo incorporará cada mes, prendas y colecciones de diseñadores mexicanos independientes para que los clientes elijan piezas únicas y especiales. En los próximos meses, Carla Fernández, Cihuah y Lorena Saravia, serán parte de este proyecto, seguidas de influencers como Macarena García, Mallory Caballero y Jacqueline Bracamontes.

Todos los productos que se encuentran en Colectivo son producidos manualmente por artesanos mexicanos y el envío será gratuito para miembros Prime. La fecha de entrega será de 10 a 15 días hábiles debido al modelo de producción responsable, el cliente podrá ver la fecha estimada antes de pagar el artículo.

Kris Goyri, graduado del Instituto de Estudios Superiores de Moda “Casa de Francia” en la Ciudad de México y reconocido como nuevo talento mexicano en el 2008 por la revista ELLE con tan sólo 22 años, presenta en exclusiva para Colectivo, una bolsa que se integra dentro de su última colección inspirada en la cosmología de los Aztecas. Quetzalcóatl, denominada así por el dios que se convierte en una serpiente preciosa y tiene la capacidad de transformarse constantemente a través del movimiento. Las prendas Quetzalcóatl buscan no solo convertirse en una misma piel, sino que brindan la oportunidad de evolucionar, desplegarse y resurgir. La bolsa Vasija está hecha a base de piel francesa obtenida de manera sostenible y estará disponible en cinco diferentes colores, únicamente en Amazon.com.mx.

Fer Millán, emprendedora y creadora de contenido digital desde hace 4 años en su cuenta de Instagram @fermillan y blog fermillan.com, presenta Le Voyage, una colección de bolsos que logrará transportar a la década de 1950 y transmite el deseo de recrear el glamour de la época. Le Voyage está integrada por cuatro modelos de bolsos que retratan la esencia de ese tiempo: La Boîte, La Petite Boîte, La Lettre y La Lettre Ronde, los cuales fueron inspirados en películas clásicas de Hollywood como Two for the Road con Audrey Hepburn y To Catch a Thief con Grace Kelly.

Todos estos artículos estarán disponibles con cantidades limitadas de manera exclusiva para Colectivo en Amazon.com.mx a partir del 11 de marzo de 2021.

Para más información acerca de Colectivo, visita Amazon.com.mx/colectivo