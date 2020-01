Alexa tu mejor aliada para el Super Bowl

Alexa te echa la mano para poner el ambiente deportivo en su máximo esplendor con musica y datos de interesantes sobre Super Bowl.

Llegó la hora de sacar tu jersey, llamar a los amigos y preparar todo para uno de los juegos más esperados del año. Pero, para que no tengas que organizar todo tú solo, deja que Alexa te eche la mano para poner el ambiente deportivo en su máximo esplendor con datos interesantes y música para todos los gustos.

Alexa en el Super Bowl

Ponte al día con tu equipo y Alexa

Si estás haciendo otras cosas y no estás enfrente del televisor viendo el juego, Alexa te mantendrá informado en tiempo real de los resultados y jugadas del partido con tan solo preguntarle. Y para los que no son tan aficionados, también si le preguntas, te dirá información de los equipos, quiénes fueron los jugadores más valiosos en años anteriores, datos curiosos de este evento deportivo para que aprendas más del deporte. Prueba diciendo:

Alexa, ¿cuándo es el gran juego?

Alexa, ¿quién va ganando el gran juego?

Alexa, ¿dónde juega Tom Brady?

Alexa, ¿cuántos puntos de fantasía tiene Aaron Rodgers?

Alexa, ¿quién es el mariscal de campo de los Rams?

Alexa, ¿qué equipo ha ganado más veces el gran juego?

Alexa, ¿quién ganó el gran juego de 1990?

Alexa, ¿de dónde son los Packers?

Alexa, ¿quién va a estar en el espectáculo del gran juego?

Alexa, ¿cuál es la última canción de Jennifer Lopez?

Alexa también es apasionada del futbol americano, incluso te dará su propio pronóstico de quién ganará este tazón. Prueba diciendo:

Alexa, ¿cuál es tu equipo de futbol americano favorito?

Alexa, ¿quién es tu jugador favorito de futbol americano?

Alexa, ¿cuál es tu mascota favorita de futbol americano?

Alexa, ¿te gusta el futbol americano?

Alexa, ¿quién va a ganar el gran juego?

Alexa, dime un dato curioso del gran juego

Sorprende a tus invitados

¿Quieres sorprender a tus invitados con una buena botana para el partido?

Prepara bocadillos con la ayuda de Alexa y la Skill de Cookpad. Podrás buscar distintas recetas para disfrutar del juego, por ejemplo, “Alexa, dame una receta de guacamole”. Y mientras cocinas, escucha los pronósticos y análisis del partido de la voz de los expertos en Pasión W, prueba diciendo “Alexa, pon W Radio.” e ingresa al último programa.

Y si te hace falta algo para el gran juego y no tienes tiempo para salir o simplemente te da flojera, no importa, pídele a Alexa que lo compre por ti en Amazon.com.mx, “Alexa, busca servilletas” y solo tendrás que pedir que compre la opción que elijas. No olvides hacerlo unos días antes para tener todo listo, o si vas a comprarlo en otro lado agrégalo a tu lista de compras para no olvidar nada, “Alexa, agrega totopos a la lista de compras”.

Listo, ya todo está en su lugar ¿Tienes varios Echo en casa? Avisa a todos que el juego comenzó y sonará tu anuncio en cada dispositivo, di “Alexa, anuncia que el juego comenzó”.

Ambientar tu reunión con música de las artistas que estarán en el show del medio tiempo, Amazon Music curó una playlist especial para ponerte en el humor adecuado, pide “Alexa, pon la playlist Éxitos del Medio Tiempo en Amazon Music”.

Por último ¿tienes pequeños en casa y quieres mantenerlos ocupados mientras está el partido? Alexa te tiene cubierto, puede entretenerlos con canciones, cuentos, juegos y Skills para que tus hijos también pasen un buen rato y tú no tendrás que preocuparte.

Disfruta del juego con tus amigos, familia y Alexa. Encuentra más información sobre a Alexa y sus múltiples usos en: www.Amazon.com.mx/descubrealexa.