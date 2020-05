Gran estreno Adult Swim por Warner Channel

A partir del 2 de mayo, Warner estrena distintas propiedades de Adult Swim que incluyen las series Rick and Morty, Final Space, Robot Chicken y más.

Porque una carcajada no necesita rutinas ni horarios y solo tiene efectos colaterales positivos, para pasar este tiempo en casa, sin dudas es necesario reír: la risa es el mejor antídoto contra la monotonía y el aburrimiento. El sábado 2 de mayo, Warner Channel prepara el arribo de [adult swim], el bloque de animación para Kidults o adultos jóvenes, que explota conceptos como irreverencia, ironía, absurdo, cinismo e incorrección en una sola fórmula. Rick and Morty, Final Space, Robot Chicken y Aqua Teen Hunger Force, series consideradas de culto por los fanáticos, serán parte de este ciclo nocturno de la mano de personajes que se ríen de todo, que no conocen de censura y que están llenos de acidez.

Los sábados a la medianoche (ARG / COL / CHI / MEX) y de lunes a jueves en el mismo horario, el bloque [adult swim] que presentará Warner Channel tendrá los episodios de la cuarta temporada de Rick and Morty, además de capitulos de Final Space, Robot Chicken y Aqua Teen Hunger Force.

Es la serie de mayor éxito de [adult swim] y es considerada como una de las mejores de animación de la década, aclamada tanto por la crítica como venerada por una legión de fanáticos. La historia sigue a Rick, un científico que es un genio, pero un sociópata a la vez, que arrastra a su tímido nieto Morty hacia peligrosas y alocadas aventuras a través del universo. Cada episodio es una mini película donde se entremezclan dimensiones paralelas, mundos alienígenas y dramas familiares que van desde lo existencial hasta lo conmovedor.

Es una épica comedia de ciencia ficción creada por el comediante, actor y escritor Olan Rogers (The Tennessee Wonder Kid), y se centra en un astronauta llamado Gary que está cumpliendo una sentencia en prisión. Tras hacerse amigo de Mooncake, un misterioso alienígena, pronto descubrirá que su nuevo y adorable compañero está siendo buscado por el siniestro Lord Comandante, quien no se detendrá ante nada para usar con fines maléficos los poderes sin explotar de Mooncake. La serie cuenta con dos temporadas.

Es una animación stop-motion protagonizada por muñequitos con los que cualquier persona preferiría no jugar y que tienen la capacidad de decir tantos chistes por minuto que una mente común y corriente es incapaz de digerir. La serie presenta una feroz sátira de la sociedad norteamericana y en esta se destrozan algunas manifestaciones de la cultura pop como el cine, la música, los cómics, la publicidad, las series, la política y los realities, entre otros. Robot Chicken es una creación de Seth Green, actor conocido por sus apariciones en Austin Powers y Buffy, la cazavampiros. La serie tiene diez temporadas y ha ganado seis premios Emmy.

Tres personajes de comida rápida unen sus fuerzas para resolver misterios en esta caricatura para adultos. El equipo está liderado por Frylock, una caja de papas fritas, quien está acompañado de Master Shake, un parlanchín, y Meatwad, una gentil albóndiga que sufre ante sus dos compañeros. La serie animada cuenta con 11 temporadas y registra dos nominaciones de los Teen Choice Awards.

El nombre [Adult swim] significa en español “natación para adultos” y hace referencia a que cuando los niños salen de la piscina, los adultos comienzan a disfrutar de su agua refrescante, en un claro paralelismo con la idea de que los más grandes también pueden entretenerse con las animaciones.

