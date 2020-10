adidas y Star Wars lanzan el tercer drop: Han Solo de la colección «El Imperio Contraataca»

adidas Originals anuncia el lanzamiento de la tercera silueta de la colección, con los personajes más icónicos de la saga de Skywalker: Han Solo.

Para celebrar el 40 aniversario de Star Wars: El Imperio Contraataca, adidas Originals presenta una colección limitada de sneakers inspirados en los personajes que hicieron memorable esta película: Lando Calrissian™, Boba Fett™, Han Solo™ y Chewbacca™.

adidas y Star Wars lanzan el tercer drop: Han Solo

En esta ocasión adidas Originals anuncia el lanzamiento de la tercera silueta de la colección, la cual celebra a uno de los personajes más icónicos de la saga de Skywalker: Han Solo™.

Para esta colección conmemorativa el capital del Millennium Falcon inspiró de frescura el estilo de ZX 2K BOOST. La silueta presenta una parte superior totalmente negra con detalles contrastantes que hacen referencia al outfit del intrépido explorador en Star Wars: El Imperio Contraataca. Una correa en medio del calzado imita el equipo de batalla de Han Solo™ y revela dos icónicos mensajes ocultos: “Never Tell Me the Odds” y “It’s Not Wise to Upset a Wookiee”. Para completar el look, el lanzamiento cuenta con sock liners con impresión de Han Solo™, cordones e incrustaciones especiales.







Disponibilidad

El tercer lanzamiento de la colección adidas Originals «40 años de Star Wars: El Imperio Contraataca» estará disponible en México a partir del 9 de octubre en adidas app, adidas Originals Flagship Store, Lust, Amy, Alive, Laces, Soul, Two Feet Undr y 99 Problems.

adidas Originals Flagship Store Mexico City Atlixco 91, Condesa.

Redes sociales:

#OriginalsMexicoCity