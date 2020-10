adidas y Star Wars presentan el cuarto drop: Chewbacca

adidas Originals presenta una colección limitada de sneakers inspirados en los personajes que hicieron memorable Star Wars: Chewbacca.

Para celebrar el 40 aniversario de Star Wars: El Imperio Contraataca, adidas Originals presenta una colección limitada de sneakers inspirados en los personajes que hicieron memorable esta película: Lando Calrissian™, Boba Fett™, Han Solo™ y Chewbacca™.

En esta ocasión adidas Originals anuncia el lanzamiento de la cuarta y última silueta de la colección, la cual celebra a uno de los personajes más amados: Chewbacca™.

Haciendo honor al más leal de los Wookiee, la clásica silueta Rivalry Hi es reinterpretada presentando hebras de pelo café claro que cubren la parte superior del calzado. Un accesorio en la lengüeta hace referencia al cinturón que Chewbacca utilizó en Star Wars: El Imperio Contraataca y al igual que las tres siluetas anteriores de la colección, esta nueva edición de Rivalry Hi incluye sock liners con impresión de Chewbacca™,cordones e incrustaciones especiales.

Disponibilidad

El cuarto lanzamiento de la colección adidas Originals «40 años de Star Wars: El Imperio Contraataca» estará disponible en México a partir del 22 de octubre en adidas app, adidas Originals Flagship Store Mexico City y Lust.

adidas Originals Flagship Store Mexico City – Atlixco 91, Condesa.

Acerca de adidas Originals:

Inspirada en el rico patrimonio deportivo de adidas, una de las principales marcas deportivas del mundo, diseñadora y desarrolladora global de calzado y prendas deportivas, adidas Originals es una marca de estilo de vida fundada en 2001. Con el archivo adidas en su fundación, adidas Originals continúa evolucionando el legado de la marca a través de su compromiso con la innovación de productos y su capacidad para filtrar la creatividad y el coraje que se encuentra en los tribunales y los escenarios deportivos a través de la lente de la cultura juvenil contemporánea. Marcado por el icónico logotipo de Trifolio, que fue utilizado por primera vez en 1972 y defendido por aquellos que siguen formando y definiendo la cultura creativa, adidas Originals sigue liderando el camino como la marca de ropa deportiva.