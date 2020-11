adidas Spezial y New Order presentan su colección otoño – invierno 2020

El equipo de adidas Spezial y New Order trabajaron muy de cerca en este proyecto, con la banda viajando a Herzogenaurach para cada reunión de diseño.

adidas Spezial presenta una selección de piezas de apparel y footwear híbridas contemporáneas para la temporada otoño – invierno 2020.

HRMNY SPZL encabeza los lanzamientos de footwear, presentando una silueta inspirada en el Torsion original, que se ha convertido en el favorito de los aficionados del fútbol aleman. adidas Spezial ha transformado completamente la paleta de color y materiales, creando una silueta masculina que nace del calzado femenino adidas Harmony. La siguiente silueta es Newrad SPZL, elaborada de nubuck color café claro, con branding del icónico «Mod Trefoil» en la parte lateral del calzado. Alderley SPZL regresa para consentir a los fanáticos de la marca presentando una silueta elaborada de mesh y foxing, con aires modernos incorporando una nueva puntera de cuero perforada, malla «U» en la lengüeta y protección en el talón. Por último, Spezial transforma las clásicas adilette slides añadiendo su característica identidad al trifolio e incluyendo branding de Spezial.











La colección de apparel presenta una nueva versión de una de las piezas favoritas de adidas Spezial, la SL Haslingden Jacket. En esta ocasión la clásica chamarra con 4 bolsas es presentada en color negro, elaborada de material super ligero que incluye las tres franjas en diferentes tonos. ST11 es presentada en un colorway dorado añadiendo una actualización de color, materiales y nuevo fit a la icónica chamarra inspirada en las siluetas de entrenamiento de los años 70s y 80s.











La primera parte de la colección de apparel es complementada por sweats, playeras, gorras, track pants y cargo shorts elaborados de materiales reciclados.





















La segunda parte de la colección adidas Spezial otoño – invierno 2020 presenta piezas elaboradas en colaboración con la icónica banda británica New Order.

El fundador y curador de adidas Spezial, Gary Aspden, es un viejo amigo y fan de New Order, esta colaboración nació de esa relación.

El equipo de adidas Spezial y New Order trabajaron muy de cerca en este proyecto, con la banda viajando a Herzogenaurach para cada reunión de diseño y revisión de muestras. La estética de cada pieza se vincula al gráfico de tres bloques que la banda ha utilizado para actuaciones en vivo de su «New Order Tour».

Bernard Sumner ha comparado el proceso de diseño con el uso de sintetizadores a principios de la década de los 80s mencionando: «en última instancia, el artículo terminado debe tener el aspecto y la sensación de adidas Spezial, combinado y realizado con las ideas que New Order ha aportado a esta colaboración. Era lo mismo cuando empezamos a usar sintetizadores a principios de la década de los 80s, las posibilidades infinitas de lo que se podía hacer con esas máquinas en realidad se convirtieron en nuestras pautas y también en nuestra ventaja»

Lo más destacado de la colección es una chamarra inspirada en el amor de Bernard Sumner por la navegación. Esta pieza está elaborada de tela revestida con forro de malla, presenta rayas, detalles reflejantes en diferentes tonalidades y un parche de manga con estampado de New Order. Tirantes desmontables e intercambiables permiten personalizar el aspecto de esta pieza.

La conexión de New Order con la cultura del fútbol se reconoce y celebra a través de una camiseta de fútbol que presenta repetidas veces su gráfico «Tour» en una base de tejido jacquard en diferentes tonos con ribetes elásticos en el cuello y la manga. La camiseta hace referencia a la música de la banda a través de traducción en latín de la insignia «Mod Trefoil» junto con el título de la canción «586″ en el pecho, representando el patrocinio de un equipo de fútbol moderno.

El Track Top New Order está elaborado de algodón azul marino y material reciclado, la parte superior está inspirada en los clásicos track tops de adidas, incluyendo una impresión repetida del gráfico «Tour» en el dobladillo. La playera con logo está elaborada de algodón gris y presenta la palabra «_nwrdSPZL» y «True Faith» en latín. El logo «Tour» aparece como un gráfico de marco de alambre en la parte posterior de la pieza.

La elección de la silueta fue una decisión fácil ya que Bernard Sumner ha utilizado en los últimos años el icónico Wilsy SPZL en los shows en vivo de New Order. El desafío fue llevar la estética New Order al calzado sin perder la esencia del diseño de adidas. La versión New Order está elaborada de cuero blanco de alta calidad con una suela blanca translúcida junto con detalles en el empeine, logos compartidos y la sutil adición de ojales blancos. La plantilla incluye el gráfico «Tour» y cordones reflejantes que ofrecen un toque de color. La silueta viene empaquetada en papel de seda con logos compartidos y una caja con gráficos.









Gary Aspden habla de la campaña de la colección, mencionando: «Este lanzamiento se basa en la sinergia existente. Tanto Bernard Sumner como Warren Jackson hicieron viajes a la sede de adidas en Herzogenaurach para supervisar y acordar cada detalle conmigo y la marca. La colección está acompañada de un filme producido por & SON que tiene como banda sonora una reedición de la última canción de New Order «Be a Rebel», como resultado tenemos un proyecto del que personalmente estoy muy orgulloso».

Disponibilidad

adidas Spezial estará disponible en México a partir del 13 de noviembre en adidas app, adidas Originals Flagship Store Mexico City (Atlixco 91, Condesa) y Lust.

