adidas y Star Wars lanzan el segundo drop de la colección «El Imperio Contraataca»

Para celebrar el 40 aniversario de Star Wars: El Imperio Contraataca, adidas Originals presenta una colección limitada de sneakers inspirados en los personajes que hicieron memorable esta película: Lando Calrissian™, Boba Fett™, Han Solo™ y Chewbacca™.

En esta ocasión adidas Originals anuncia el lanzamiento de la segunda silueta de la colección, la cual celebra al misterioso cazador Boba Fett™, reinterpretando la icónica adidas Originals Top Ten.

Los códigos de diseño minimalista de la silueta Top Ten, que hizo su debut en 1979 un año antes del estreno de Star Wars: El Imperio Contraataca, materializan la estética y esencial del cazador. Inspirada en los colores de la armadura de Boba Fett™, la silueta presenta una parte superior elaborada de piel color olivo con contrastes en azul y rojo. Un pequeño compartimiento con la icónica frase “He’s no good to me dead.” de Boba Fett™ es añadido en el área del tobillo. Detalles gráficos elevan el diseño de este modelo mostrando a Boba Fett™ en la base de Lando Calrissian™ junto a las tropas de Darth Vader.

El segundo lanzamiento de la colección adidas Originals «40 años de Star Wars: El Imperio Contraataca» estará disponible en México próximamente.

