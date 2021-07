adidas presenta el nuevo jersey de visitante de la Juventus 2021/2022

El nuevo jersey de visitante de la Juventus para la temporada 2021/2022 representa el espíritu cambiante del club y su ciudad.

El día de hoy, adidas presenta el nuevo jersey de visitante de la Juventus para la temporada 2021/2022. Representando el espíritu cambiante del club y su ciudad, la playera está inspirada en la escena de música electrónica establecida en Turín, que está teniendo gran influencia en los jóvenes seguidores de la ciudad.

Jersey de visitante de la Juventus

El nuevo uniforme de visitante evoca la cultura underground y el estilo de vida joven de la ciudad. Combina una base negra clásica con acentos lineales coloridos creados en el tejido, que representan las animadas luces de las sedes del club y los festivales, haciendo referencia a los colores icónicos de la equipación de la Juventus.

El jersey incluye las 3 franjas de adidas en colores naranja y rosa iridiscentes en los hombros (es la primera vez que adidas usa esta tecnología en sus uniformes de fútbol) para crear un sutil efecto brillante.

La nueva playera está confeccionada con PRIMEGREEN, una serie de materiales reciclados de alto rendimiento, para hacer de la sostenibilidad un elemento clave de la innovación. Cuenta con la última tecnología de regulación de temperatura de adidas, HEAT.RDY – KEEP COOL, diseñada para mantener a los jugadores frescos, secos y con confianza durante el juego. La versión réplica del jersey ofrece beneficios similares gracias a su diseño con AEROREADY – FEEL READY, una tecnología que mantiene a los aficionados cómodos y preparados para la acción gracias a que absorbe la humedad.







Para celebrar el lanzamiento, adidas y Juventus crearon una película en colaboración con el C2C Festival de Turín (conocido anteriormente como Club To Club), uno de los festivales musicales «avant-pop» más relevantes a nivel mundial. Narrada por Carlo Pastore y Lil C, y musicalizada por Koreless, la película presenta a algunos de los talentos musicales más importantes de Italia y el Reino Unido, incluido el colectivo Gang Of Ducks, Koreless, Mana, Romy, Sara Berts y spime.im, junto con detalles sobre un evento que se realizará en marzo de 2022 para celebrar la playera. Los seguidores podrán verla desde el 23 de julio en:

El nuevo uniforme de visitante será usado por primera vez en la cancha el 24 de julio y estará disponible a la venta a partir del 17 de agosto en adidas.mx/football , en adidas app, tiendas adidas y distribuidores adidas seleccionados.