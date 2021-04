adidas Originals y South Park presentan Campus 420 «Toallín»

adidas Originals y South Park llegan con una nueva y creativa versión: Campus 420 Toallín con ojos que cambian de color con tecnología reactiva UV.

adidas Originals y South Park llegan con una nueva y creativa versión. Para el próximo lanzamiento, adidas da un giro imaginativo a uno de las siluetas clásicas de la marca, el Campus 80 se renueva de manera creativa y se convierte en la silueta Campus 420 Toallín.

¿Y cómo es esta nueva silueta? Campus 420 Toallín tiene material con textil de toalla color morado, ojos que cambian de color con tecnología reactiva UV, bolsillos en la parte interna de las lenguas con frases de Toallín bordadas.

Dinámica de venta de los Campus 420 Toallín dentro de ADIDAS ORIGINALS FLAGSHIP STORE

1. Registrarse para participar por el derecho a compra dentro de la adidas app, primero seleccionando la talla deseada y después deberán responder correctamente una pregunta.

2. Las primeras personas que respondan correctamente la pregunta, recibirán confirmación de acreedor por medio de un código QR dentro de la app.

3. Una vez con la confirmación del QR, deberán reservar una visita a tienda para asistir a pagar y recolectar su par.

4. Presentando su confirmación de cita y de ganador al derecho a compra del par, ambos con código QR directo desde la adidas app, podrán acceder a comprar el par.





IMPORTANTE

– Solamente las personas que cuenten con el código QR de confirmación serán las acreedoras al derecho a compra.

– Personas que no se hayan registrado a través de la adidas app para ser acreedoras al derecho a compra, no podrán tener acceso.

– Antes de responder correctamente la pregunta, deberán seleccionar la talla deseada. Dicha talla será reservada únicamente desde la apertura hasta el cierre de la sucursal participante.

– Los códigos QR de confirmación solamente serán aceptados desde la adidas app, no se aceptan en ningún otro formato.

Disponibilidad

adidas Originals CAMPUS 420 TOALLÍN estará disponible en México el 20 de abril a las 4:20 a.m. en Ecomm y, adidas app, así como los registros para derecho a compra dentro de adidas Originals Flagship Store. Adicional, adidas Originals CAMPUS 420 TOALLÍN estará disponible en Perisur, Lust, Amy, Alive, Laces, Soul, Two Feet Under, 99 Problems y Headquarter.

adidas Originals

