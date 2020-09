adidas Originals presenta la colección Star Wars: El Imperio Contraataca

2020 marca el 40 aniversario de uno de los filmes más importantes en la historia moderna: Star Wars: El Imperio Contraataca.

2020 marca el 40 aniversario de uno de los filmes más importantes en la historia moderna: Star Wars: El Imperio Contraataca. Para celebrar este histórico momento adidas Originals presenta una colección limitada de sneakers inspirados en los personajes que hicieron memorable esta película: Lando Calrissian™, Boba Fett™, Han Solo™ y Chewbacca™.

El primer lanzamiento de la colección celebra a Lando Calrissian™, uno de los personajes más queridos de la saga, reinterpretando la icónica NMD_R2 V2 de adidas Originals.





La silueta presenta una parte superior elaborada de mesh color negro con acentos que contrastan en azul claro y detalles dorados sobre la media suela BOOST™, el colorway de esta pieza esta inspirado en el característico outfit que el personaje utilizó en Star Wars: El Imperio Contraataca. Cordones con detalle especial y la imagen de Lando Calrissian™ en la lengüeta del calzado complementan el look.

Cada silueta viene empaquetada en una caja especial con un poster de colección, las cajas de los cuatro sneakers en conjunto construyen un gran poster conmemorativo.









El primer lanzamiento de la colección adidas Originals «40 años de Star Wars: El Imperio Contraataca» estará disponible el 18 de septiembre en adidas.mx, adidas app, adidas Originals Flagship Store y Lust.

