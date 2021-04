adidas Originals y Girls Are Awesome se unen para crear una colección multifacética de pies a cabeza

El lanzamiento de la colección adidas Originals y Girls Are Awesome va acompañado de una audaz campaña visual que demuestra la fluidez física de la danza.

Esta temporada, adidas Originals y Girls Are Awesome se unen una vez más para crear una colección multifacética de pies a cabeza que está inspirada en el mundo de la danza. Basándose en el éxito de colaboración anteriores, la marca de ropa deportiva alemana y el colectivo creativo con visión de futuro defienden la individualidad y el empoderamiento con una gama de prendas, calzado y accesorios para mujeres y unisex, que cobran vida en forma de una imagen cautivadora.

Inspirándose en la noción de que el acto de bailar sirve como plataforma para la autoexpresión creativa, la colección presenta una serie de prendas que incluyen polos, chaquetas, sudaderas, sudaderas con capucha, faldas y pantalones deportivos, así como sombreros de pescador y un cangurera. Cada pieza se compone de un conjunto de paletas cuidadosamente consideradas, utilizando colores verde azulado, mostaza y ciruela.

En esta ocasión, Girls Are Awesome aporta su perspectiva estética distintiva a la icónica silueta de adidas Originals Forum, presentando tres versiones versátiles del estilo clásico: Girls Are Awesome Forum 84 High, Girls Are Awesome Triple Platforum Low W y Girls Are Awesome Foro Low W.



El lanzamiento de la colección va acompañado de una audaz campaña visual que demuestra la fluidez física de la danza, protagonizada por la bailarina, líder comunitaria y cofundadora de CLASHcph, Diana Wehbi, con sede en Copenhague.





Disponibilidad

adidas Originals y Girls Are Awesome estarán disponible en México el 17 de abril en adidas.mx, adidas app, Lust, Amy, Alive, Laces, Soul, Two Feet Under y 99 Problems.

















adidas Originals Flagship Store Mexico City

Atlixco 91, Condesa.

Twitter: @adidasMX

Instagram: adidasmx

#adidasZX #OriginalsMexicoCity

Acerca de Girls Are Awesome:

Girls Are Awesome es una agencia comunitaria, de marca e impacto que crea contenido, experiencias, productos y asociaciones que refuerzan la representación femenina. Cada proyecto genera un impacto positivo para la representación de niñas y mujeres, con el objetivo de acelerar el progreso hacia los ODS 5 y 17. Junto con su comunidad en crecimiento, y a través de iniciativas sociales y asociaciones, crean condiciones propicias para el cambio a través de la cultura y los negocios.