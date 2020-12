adidas Originals FORUM 84 está de regreso

Esta temporada, adidas Originals ha recuperado la inconfundible silueta FORUM 84, con una nueva interpretación de este ícono de nuestros archivos.

Creada originalmente en 1984 como una silueta innovadora de basquetbol por el aclamado diseñador de calzado Jacques Chassaing, adidas FORUM ha trascendido sus orígenes deportivos, forjando una auténtica conexión con la cultura durante generaciones. Esta temporada, adidas Originals ha recuperado la inconfundible silueta FORUM 84, con una nueva interpretación de este ícono de nuestros archivos. El nuevo lanzamiento rinde homenaje a los colores blanco y azul originales, pero se reinventa para la generación del futuro con dos versiones especiales de la silueta clásica.







El primer lanzamiento de la colección marca el retorno de FORUM 84 incluyendo dos siluetas de caña alta: una reedición fidedigna del modelo original de 1984 y un exclusivo diseño con efecto teñido. FORUM 84 HI está inspirada en el clásico modelo original y lo actualiza con un dibujo de rejilla y un punto de pivote rojo en la suela. Este modelo está confeccionado con un exterior de gamuza y cuero de primera calidad y presenta los clásicos colores blanco y azul de FORUM. Por otro lado, FORUM 84 HI INDIGO presenta un exterior de cuero y gamuza de primera calidad que ha sido cuidadosamente teñido para reimaginar la silueta con un look totalmente azul.









Además de ser un ícono de estilo, FORUM de adidas Originals también es una plataforma para la expresión personal, el pensamiento transgresor y la innovación cultural. Con esto en mente, el lanzamiento de esta colección está acompañado de una campaña multimedia protagonizada por creadores vanguardistas de todo el mundo. Con colaboraciones del ecléctico creativo Tyrell Hampton de Nueva York, el grupo musical y artístico Nine8 Collective de Londres, el diseñador Darryl Brown de Toledo, y el fotógrafo Shiori Ikeno de Tokio, la campaña se lanzará con un video en el que los creadores hablan sobre la relevancia de Forum como una plataforma de código abierto para la libertad, la inspiración y la expresión.







adidas Originals FORUM estará disponible en México próximamente.

