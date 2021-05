adidas presenta murales en la Ciudad de México como parte de su campaña «Impossible is Nothing»

adidas presentó cinco murales en la Ciudad de México, como parte de su campaña global, Impossible is Nothing.

adidas presentó cinco murales en la Ciudad de México, como parte de su campaña global, Impossible is Nothing. Durante los siguientes dos meses, edificios de la zona centro de la ciudad, mostrarán mensajes de las principales figuras del deporte a nivel mundial, quienes han encontrado posibilidades a lo largo de su vida y las han hecho realidad.







Para adidas, Impossible is Nothing, es una forma de ver el mundo por lo que puede ser, no por como es. Esta es una actitud compartida por su comunidad y sus aliados, misma que se ve reflejada en los murales de los jugadores de fútbol profesional: Lionel Messi, Paul Pogba, Charlyn Corral, Mo Salah, y la velocista Hima Das; los cuales servirán para inspirar a las personas a descubrir nuevas posibilidades.

Los murales celebran las historias auténticas de estos personajes icónicos en la cultura del deporte a nivel global, mostrando cómo el optimismo y la acción han dado forma a sus vidas.

Como parte de la evolución de la visión de marca, adidas realizó un espectacular mapping en la Torre Latinoamericana, en el que se podían apreciar imágenes en movimiento de algunas de las principales figuras de esta campaña.Para conocer más posibilidades visita @adidas y @adidasmx en Instagram. Sigue la conversación con el hashtag #ImpossibleIsNothing.