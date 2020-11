adidas y Donovan Mitchell presentan el D.O.N#2 en colaboración con Crayola

adidas Basketball y Donovan Mitchell presentan D.O.N. Issue #2, la segunda colección del All-Star de Utah Jazz. La secuela de este calzado sigue siendo un testimonio de la mentalidad de Mitchell, Determination Over Negativity, enfocada en ser un vehículo de cambio positivo dentro de la cancha y en las comunidades. El lanzamiento está acompañado por un episodio de la serie Ready for Sport la cual comparte una reflexión íntima de la vida de Donovan durante el confinamiento y su visión para establecer cambio sustentable.

“No solo soy un jugador de basquetbol”, explicó Donovan Mitchell. “Quiero que los niños tengan mis tenis porque hay un propósito detrás de ellos, no solo porque son aficionados,” añadió. “Voy a seguir hablando sobre lo que siento que es correcto y las cosas que tienen que cambiar. […] No solo hablo por Donovan Mitchell, hablo por la gente negra y las minorías sabiendo que el cambio no sucederá necesariamente el próximo año o el siguiente, pero sí iniciará en el futuro y es ahí donde los jóvenes estarán”.