Star Wars: The Mandalorian Collection llega a México ¡conoce calendario de lanzamientos y venta!

adidas continúa celebrando al universo de Star Wars presentando una exclusiva colección de la serie Star Wars: The Mandalorian en colaboración con Disney.

adidas Originals continúa celebrando al universo de Star Wars™ presentandouna exclusiva colección de la serie Star Wars™: The Mandalorian™ en colaboración con Disney.

Star Wars: The Mandalorian Collection

Ante el anticipado estreno mundial de la segunda temporada de la serie The Mandalorian™ y el lanzamiento en México de Disney+ el 17 de noviembre, que da paso al estreno oficial de la serie en nuestro país, adidas Originals anuncia la llegada de una colección que rinde homenaje a las leyendas de Star Wars™: The Mandalorian™.

Las icónicas siluetas Top Ten Hi, Nizza Platform, NMD, Superstar, Gazelle y ZX 2K BOOST de adidas Originals se reinterpretan bajo la esencia de los personajes principales de la serie: The Child, Mando, The Armorer y Darksaber, materializando una galaxia muy, muy lejana en una increíble colección de sneakers.















Es momento de forjar tu camino y rendir homenaje a tus leyendas favoritas.

Star Wars™: The Mandalorian™ Collection estará disponible en México, en diferentes momentos, a partir del 2 de noviembre exclusivamente para miembros de Creators Club solo en adidas app.

Star Wars: The Mandalorian Collection

Calendario de lanzamientos y venta:

2 de noviembre: Superstar The Child , Top Ten Hi The Child , NMD R1 (GZ2745) , NIZZA PLATFORM Armorer y Top Ten Hi (GZ2746)

, , , y 9 de noviembre: Gazelle Darksaber y NMD R1 Train Your Mine

y 16 de noviembre: ZX 2K BOOST Mudhorn

Acerca de adidas Originals:

Inspirada en el rico patrimonio deportivo de adidas, una de las principales marcas deportivas del mundo, diseñadora y desarrolladora global de calzado y prendas deportivas, adidas Originals es una marca de estilo de vida fundada en 2001. Con el archivo adidas en su fundación, adidas Originals continúa evolucionando el legado de la marca a través de su compromiso con la innovación de productos y su capacidad para filtrar la creatividad y el coraje que se encuentra en los tribunales y los escenarios deportivos a través de la lente de la cultura juvenil contemporánea. Marcado por el icónico logotipo de Trifolio, que fue utilizado por primera vez en 1972 y defendido por aquellos que siguen formando y definiendo la cultura creativa, adidas Originals sigue liderando el camino como la marca de ropa deportiva.

Redes sociales adidas Originals