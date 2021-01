adidas presenta su colección de San Valentín: adidas Ultra Boost 4.0 DNA

adidas presenta una colección especial de San Valentín con piezas de performance y originals que rinde tributo a este momento cultural.





Con motivo de la celebración global del día del amor y la amistad, adidas presenta una colección especial con piezas de performance y originals que rinde tributo a este momento cultural.

Colección de adidas San Valentín

Previo al lanzamiento de la colección en febrero, adidas anuncia las primeras piezas que forman parte de este pack, dos increíbles colorways de la silueta adidas Ultra Boost 4.0 DNA.

adidas Ultra Boost 4.0 DNA es una carta de amor de parte de adidas para sus consumidores, agradeciéndoles su devoción y recordándoles que la marca de las tres franjas siempre estará con ellos en su camino.

También son el regalo perfecto para obsequiar a alguien especial en esta fecha y agradecerle por siempre estar presente, recordándole el cariño y compromiso que han brindado.

La silueta presenta tres corazones hechos a mano en los colores más icónicos de la silueta Ultraboost: Solar Red, Night Flash y Solar Yellow. Además, incluye plantillas especiales con las leyendas «For you with love adidas» y «With love for you adidas».









adidas Ultra Boost 4.0 DNA ya está disponible en México en adidas.mx, adidas app y en adidas Originals Flagship Store (cuando el semáforo epidemiológico lo permita).

La colección completa de adidas en conmemoración de San Valentín estará disponible próximamente ¡Espérala!

Acerca de adidas Originals:

Inspirada en el rico patrimonio deportivo de adidas, una de las principales marcas deportivas del mundo, diseñadora y desarrolladora global de calzado y prendas deportivas, adidas Originals es una marca de estilo de vida fundada en 2001. Con el archivo adidas en su fundación, adidas Originals continúa evolucionando el legado de la marca a través de su compromiso con la innovación de productos y su capacidad para filtrar la creatividad y el coraje que se encuentra en los tribunales y los escenarios deportivos a través de la lente de la cultura juvenil contemporánea. Marcado por el icónico logotipo de Trifolio, que fue utilizado por primera vez en 1972 y defendido por aquellos que siguen formando y definiendo la cultura creativa, adidas Originals sigue liderando el camino como la marca de ropa deportiva.

