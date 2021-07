Adi Shankar se une a Battlegrounds para ampliar su universo y crear un proyecto de animación de PUBG

El autor geek y creador de tendencias Adi Shankar se une a Battlegrounds para ampliar su universo y crear un proyecto de animación basado en la IP de PUBG.

KRAFTON, Inc., responsable de productos de entretenimiento como PUBG: BATTLEGROUNDS, ha anunciado hoy que ha contratado a Adi Shankar para crear y dirigir un próximo proyecto de animación basado en la exitosa franquicia.

Acerca de Adi Shankar

Shankar es uno de los creadores de contenidos más innovadores de Hollywood en la actualidad y un visionario de la cultura friki, y entre sus créditos se encuentran la exitosa serie original de Netflix «Castlevania«, cuya cuarta y última temporada finalizó con el beneplácito unánime de la crítica en mayo de este año, «The Grey» con Liam Neeson, el clásico de cine negro «Killing Them Softly» con Brad Pitt, el éxito de superhéroes de culto «Dredd» con Karl Urban, «The Voices» con Ryan Reynolds y «Lone Survivor» con Mark Wahlberg.

Además de su trabajo tradicional, Shankar también es conocido por crear la premiada serie de videoarte no autorizado inspirada en Andy Warhol, «The Bootleg Universe«, donde reimagina y subvierte la iconografía de la cultura pop. Con la visión de Shankar, la compañía busca dar forma a su próximo proyecto de animación y dar vida al mundo de PUBG.

«Como jugador, he estado aplastando a la competencia en los Battlegrounds desde el lanzamiento de PUBG en 2017. Estoy agradecido de KRAFTON por la confianza que han depositado en mí para ejecutar mi visión como cineasta y estoy emocionado de embarcarme en este viaje juntos», dijo Adi Shankar. «Para mí, este proyecto de animación representa un paso más en la evolución de la unión entre la industria de los juegos y Hollywood. Estoy deseando revelar a todo el mundo cómo es ganar un Chicken Dinner».

«Además del desarrollo continuo de nuevos y atractivos contenidos en el juego PUBG, nuestra asociación con Adi Shankar representa un paso en nuestra estrategia más amplia de expandir el Universo PUBG en una franquicia multimedia», dijo CH Kim, CEO de KRAFTON, Inc. «Estamos encantados de trabajar con Shankar en la exploración y realización de un mundo que da vida al juego para nuestros fans. Estamos deseando compartir más sobre este proyecto animado en un futuro próximo.»

Este proyecto ejemplifica la reciente diversificación del negocio de propiedad intelectual de KRAFTON, que busca ampliar la IP original en franquicias multimedia más amplias.

Además del anunciado proyecto de animación de Shankar, el Universo PUBG se ha ampliado con los recientes estrenos de su primer cortometraje de acción real, «Ground Zero«, protagonizado por Don Lee («Marvel Studios’ Eternals», «Train To Busan») y su «docu-serie» de investigación protagonizada por Jonathan Frakes («Star Trek: The Next Generation», «Beyond Belief: Fact or Fiction») llamada “Misterios Desconocidos: El Nacimiento de Battlegrounds”.

Otras inversiones de la empresa son Hidden Sequence, una productora de teatro coreana, y el anuncio del Proyecto Windless, que KRAFTON planea convertir en un juego y una franquicia multimedia más amplia basada en la novela fantástica coreana «The Bird That Drinks Tears».

Con más de 55 millones de jugadores diarios en todas las plataformas, la franquicia PUBG ha vendido más de 70 millones de copias en PC y consolas y ha recibido más de mil millones de descargas en móviles. Como uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos, PUBG ha cosechado varios reconocimientos, entre ellos siete Récords Guinness y múltiples Premios al Juego del Año desde su presentación en 2017.

Para conocer las últimas novedades sobre el Universo PUBG, incluidos los secretos sobre cómo se creó el Battlegrounds, visita el sitio web oficial o sigue el Universo PUBG en los canales sociales (Twitter/Instagram/Facebook).