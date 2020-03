La quinta actualización para The Crew 2 Inner Drive de Ubisoft ¡disponible hoy!

he Crew 2 Inner Drive, introducirá un total de 20 vehículos nuevos, disponibles para todos los jugadores para compra o descarga.

Ubisoft anuncia que The Crew® 2 Inner Drive, la quinta actualización gratuita llevada al juego de deporte motor y mundo abierto de Ubisoft, The Crew® 2, esta disponible hoy, 25 de marzo para PlayStation 4, la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo el Xbox One X y Windows PC. The Crew® 2 Inner Drive también debutará en Stadia, la plataforma de gaming de nueva generación de Google.

The Crew® 2 Inner Drive, introducirá un total de 20 vehículos nuevos, disponibles para todos los jugadores para compra o descarga, incluyendo el nuevo Koenigsegg Jesko 2020 (Hypercar), el Mitsubishi Eclipse GSX 1999 (Street Race) o el último Ford Mustang Shelby® GT500® 2020 (Street Race). Los jugadores también pueden competir con estos vehículos en los Live Summits semanales para llegar al primer lugar de la tabla de posiciones. Adicional a ello, una vez al mes, los retadore tendrán la oportunidad de participar en un Live Summit Premium que les dará como recompensa un vehículo único de edición especial.

Los Riders pueden elegir entre cuatro nuevas categorías para personalizar sus vehículos aún más, incluyendo tintas para las ventanas, cambiar el color y forma del nitro de un vehículo, etc. Una vez que los jugadores mejoraron su vehículo, pueden elegir entre ocho nuevos Avatars para poner detrás del volante.

En Stadia, los jugadores tendrán acceso al juego base de The Crew® 2, y todas las actualizaciones de los años uno y dos. La interfaz de usuario, textos, gráficos y funcionalidad asociada al juego han sido rediseñados para el tamaño de pantalla de teléfonos y automáticamente adaptarse a cada plataforma usada. Adicional a ello, The Crew® 2en Stadia, contará con la característica Stream Connect, que permite a los jugadores compartir su punto de vista in-game directamente en el juego de sus amigos. Con Stream Connect, los jugadores podrán saber exactamente donde están sus amigos dentro de la carrera en un juego en donde cada segundo cuenta. Para más información sobre The Crew® 2en Stadia, por favor visita: https://www.ubisoft.com/es-mx/game/the-crew.

Desarrollado por Ubisoft Ivory Tower*, un estudio con sede en Lyon, Francia, The Crew® 2 permite a los jugadores experimentar la emoción del espíritu de los deportes de motor americanos dentro de un EE.UU. totalmente rediseñado. El campo de juego amplía los límites físicos para permitir a los aficionados a la conducción y al mundo abierto poner a prueba sus habilidades en la competición y la exploración sin parar. De costa a costa, los conductores pueden explorar América y competir para convertirse en el mayor campeón de los deportes de motor recogiendo una amplia variedad de coches, motos, barcos y aviones exóticos, y dominando la escena de los deportes de motor en tierra, agua y aire. Pueden encontrar desafíos e inspiración entre cuatro familias diferentes de deportes de motor: carreras callejeras, off-road, pro-racing y freestyle, y se les dará un amplio conjunto de opciones entre una gran selección de tipos de vehículos.

Para más información sobre The Crew®, por favor visita: https://www.ubisoft.com/es-mx/game/the-crew. Síguelos en redes sociales y únete a la conversación con el hashtag #TheCrew2.

Para conocer lo último de todos los juegos de Ubisoft, visita https://www.ubisoft.com/es-mx/