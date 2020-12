Nueva actualización y cuarta temporada de Tom Clancy’s The Division 2

Ubisoft anuncia que la cuarta temporada de Tom Clancy’s The Division 2 contará con la participación del antiguo agente Faye Lau como el Blanco Principal.

Ubisoft anuncia que la cuarta temporada de Tom Clancy’s The Division 2 contará con la participación del antiguo agente Faye Lau como el Blanco Principal. La cuarta temporada forma parte de la Title Update 12, disponible el 8 de diciembre que incluye nuevas armas y equipo, la estación de optimización, actualizaciones a The Summit y mejoras a la calidad de vida. La cuarta temporada y las actualizaciones de The Summit están disponibles para todos los poseedores de la expansión Warlords of New York mientras que las mejoras de juegos de la Title Update 12, estarán disponibles para todos los jugadores de The Division 2.

Cuarta temporada de Tom Clancy’s The Division 2

A continuación, un desglose completo de la actualización del Title Update 12:

Cuarta temporada y el regreso de Faye Lau (Jugadores de Warlords of New York): La División se ha enterado de que Faye Lau, comandante de la División convertida en rebelde, está trabajando con cuatro ex operativos de la División reclutados por los Black Tusks, ahora bajo su mando. Sin embargo, su motivación para atacar a la División sigue siendo un misterio. Con Lau liderando la célula de los rebeldes, la División sospecha un plan siniestro que necesita ser descubierto. Los agentes deben ahora participar en la cacería más importante hasta ahora, donde primero deben apuntar a los cuatro rebeldes para eliminar la célula, y ¡finalmente llegar a la misma Lau! En la segunda mitad de la cuarta temporada, los jugadores también verán mejorados los frame rates de The Division 2 en las consolas de la nueva generación. Las Ligas y Eventos Globales también continuarán una vez que TU 12 esté disponible con nuevos eventos semanales.

Mejoras a The Summit (Jugadores de Warlords of New York): Cuando jueguen The Summit, los jugadores se darán cuenta de lo siguiente:

Los desafíos, un nuevo bucle de progresión en The Summit, vendrá en dos categorías – Táctica y Ascenso. Completando los desafíos los jugadores ganarán una variedad de recompensas, así como recompensas de hitos dependiendo del número total de desafíos completados. Al llegar al piso 100, todos los desafíos completados se reiniciarán.

Nuevos elogios

Recompensas garantizadas por el botín dirigido al abrir un nuevo punto de control de un ascensor (basado en la selección del botín dirigido personal del jugador).

Una nueva categoría de objetivo y mayor variación para los objetivos existentes para mejorar la variedad.

Nuevo equipo y armas (Jugadores de Warlords of New York): TU 12 también incluirá una nueva variedad de recompensas, incluyendo:

Equipo de temporada y juego de engranajes: Aparejo: Permite a los agentes sacar el máximo provecho de sus habilidades. El Rigger se centra en un despliegue más rápido y en la letalidad.

Brand Set: Empress International

Nueva variante de habilidad: Pulso de Aquiles – Revela los puntos débiles de los enemigos, permitiendo a los agentes centrarse en esas áreas y derribar a los enemigos con un daño extra.

Tres nuevos exóticos Rifle de asalto con condensador – El arma basada en la habilidad añadirá pilas que incrementan el daño de la habilidad, mientras que cada nivel de habilidad concederá un daño adicional al rifle. Escopeta escorpión – El arma de disparo rápido acumulará efectos de estado en los enemigos, comenzando con veneno y terminando con daño adicional. Funda de forma de onda – Al igual que el condensador, la forma de onda añadirá pilas para incrementar el daño de habilidad, pero en mayor cantidad y con la adición de que se transferirá entre las habilidades del agente.

Cuatro elementos con nombre Dos armas estándar nombradas Bisturí – Rifle táctico de tirador .308 Sujeto de prueba – Rifle de asalto PDR Dos piezas de equipo con nombre Batería – Llamada mochila Empress International Guardia del César – Nombrada Emperatriz Internacional pieza de pecho



Características adicionales (Jugadores de Warlords of New York): El TU 12 también incluirá lo siguiente:

Estación de Optimización: La Estación de Recalibración incluirá una característica adicional de «Optimización», donde los jugadores pueden optimizar las estadísticas de sus artículos y ver sus materiales de optimización.

Proveedor de eventos globales: Los jugadores ganarán estrellas al completar los Desafíos de Eventos Globales, que pueden ser gastados en el Proveedor de Eventos Globales. Aquí, los agentes pueden comprar cachés de artesanía, cachés de temporada, cachés exóticos y más.

Mejoras en la calidad de vida (Todos los jugadores): Basado en la retroalimentación de los jugadores, se han añadido una serie de mejoras en el TU 12.

Los jugadores tendrán la opción de usar máscaras cuando quieran (anteriormente, las máscaras se usaban en áreas contaminadas).

El tamaño del inventario aumentará de 100 a 150 para que los jugadores puedan almacenar sus armas y equipo.

Los jugadores podrán recoger la habilidad de la torreta (anteriormente, debían esperar a que se agotara el tiempo de espera o tenían que destruirla manualmente, esperando el enfriamiento posterior).

El número de ranuras de carga se ha incrementado de 4 a 16.

La mejora de la gestión del inventario permitirá a los jugadores filtrar las modificaciones de los equipos.

Evento de Temporada, a partir del 8 de diciembre, los jugadores tendrán otra oportunidad de adquirir el arma exclusiva con temática navideña que dispara… bolas de nieve. Además, como novedad este año, una máscara de Cazador por tiempo limitado estará disponible en The Summit una vez completada.

Tom Clancy’s The Division® 2 está disponible en las consolas Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, la Epic Games Store y la Ubisoft Store en PC con Windows, así como en Stadia, Amazon Luna y el servicio de suscripción de Ubisoft, Ubisoft+*.

*UBISOFT+ es de 14,99 dólares al mes. Cancela cuando quieras. Más información en https://plus.ubisoft.com/.

Para conocer lo último de Tom Clancy’s The Division® 2 y todos los juegos de Ubisoft®, por favor visita: https://www.ubisoft.com/es-mx/